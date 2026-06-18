    • 18 de junio de 2026 - 14:55

    [VIDEO] Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Lionel Messi y la destrozaron en las redes

    Flor Peña aseguró en vivo en Luzu TV que había muerto Jorge Messi. Luego reconoció que se trataba de una noticia falsa y desató una fuerte polémica en las redes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Florencia Peña quedó en el centro de la polémica tras anunciar al aire la supuesta muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. Si bien el estado de salud del papá del capitán argentino atraviesa un momento delicado y el rumor comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, la conductora difundió la información en Luzu TV sin que existiera una confirmación oficial.

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    “No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay? ¡En medio del Mundial! Se va a tener que ir”, expresó la actriz y conductora en pleno vivo.

    En cuestión de minutos, las redes estallaron con críticas y cuestionamientos por la falta de verificación, mientras numerosos usuarios la acusaron de haber replicado una delicada fake news.

    “Era una fake... Pedimos disculpas”, aclaró Florencia Peña minutos después, pero ya la habían cancelado en redes.

    La producción de Luzu TV también se disculpó por el grave error en vivo.

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    El comunicado de la familia Messi

    Sobre el mediodía de este jueves la familia de Lionel Messi confirmó que Jorge, papá del capitán de la Selección argentina, está bajo tratamiento médico por una enfermedad y pidió “responsabilidad y prudencia” con la información brindada al respecto.

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