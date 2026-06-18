[VIDEO] Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Lionel Messi y la destrozaron en las redes

Florencia Peña quedó en el centro de la polémica tras anunciar al aire la supuesta muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. Si bien el estado de salud del papá del capitán argentino atraviesa un momento delicado y el rumor comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, la conductora difundió la información en Luzu TV sin que existiera una confirmación oficial.

El llanto de Flor Peña luego de la fake news sobre la muerte del padre de Messi: "No estoy acostumbrada"

El enojo de Nicolás Occhiato con Florencia Peña por su información sobre la salud del papá de Messi: "Corresponde una sanción contundente"

“No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay? ¡En medio del Mundial! Se va a tener que ir”, expresó la actriz y conductora en pleno vivo.

"Florencia Peña" Porque así fue el momento en el que dio la noticia de que falleció Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. https://t.co/OngkK8UYxj pic.twitter.com/9G86SEYBxj

Así Flor Peña anunció la muerte del papá de Messi en vivo

En cuestión de minutos, las redes estallaron con críticas y cuestionamientos por la falta de verificación, mientras numerosos usuarios la acusaron de haber replicado una delicada fake news.

“Era una fake... Pedimos disculpas”, aclaró Florencia Peña minutos después, pero ya la habían cancelado en redes.

La producción de Luzu TV también se disculpó por el grave error en vivo.

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El comunicado de la familia Messi

Sobre el mediodía de este jueves la familia de Lionel Messi confirmó que Jorge, papá del capitán de la Selección argentina, está bajo tratamiento médico por una enfermedad y pidió “responsabilidad y prudencia” con la información brindada al respecto.