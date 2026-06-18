Oficial: la familia de Lionel Messi confirmó el estado de salud de Jorge, el papá del 10

La aclaración de la familia se produjo como reacción a los fuertes rumores que circularon sobre su estado de salud en las últimas horas y después de que el propio Messi revelara haber pasado “días difíciles” tras su debut en el Mundial 2026.

Por último, la familia del astro agradeció “las muestras de cariño recibidas” y reclamó que se respete la “privacidad, la confidencialidad y la intimidad” de Jorge.

El comunicado de la familia Messi

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar. La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión.

En desarrollo.-