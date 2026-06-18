Iba a ser imputado por la muerte de una mujer en un siniestro vial, pero asegura que no lo dejaron entrar a Tribunales

La investigación por la muerte de Evelyn Nievas Torres , la mujer de 34 años que perdió la vida tras un choque entre motocicletas en Media Agua , tuvo una situación inesperada.

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Juan Ramón Santana, el hombre que debía ser formalmente imputado por el hecho bajo la figura de homicidio culposo, no se presentó a la audiencia de formalización prevista para esta semana y la jueza de garantías Mónica Lucero terminó declarándolo en rebeldía.

Sin embargo, la ausencia del acusado no habría sido voluntaria . Según aseguró a este diario su abogado defensor, Mario Morán, Santana se presentó en el edificio de Tribunales para asistir a la audiencia, pero no pudo ingresar porque efectivos policiales apostados en el acceso le habrían impedido la entrada.

La audiencia estaba programada para el pasado 16 de junio, a las 12, en la Sala 7. Allí, la Fiscalía Delitos Especiales, a cargo del doctor Roberto Ginsberg, tenía previsto formalizar la investigación penal preparatoria contra Santana.

Ante la incomparecencia del imputado, la magistrada Lucero resolvió declararlo en rebeldía, una medida procesal que suele adoptarse cuando una persona citada judicialmente no comparece sin justificación.

No obstante, la versión de la defensa modificó el escenario. Morán sostuvo que su cliente acudió al edificio judicial en horario, pero que por una situación vinculada al control de ingreso no logró acceder a la sala donde se desarrollaba la audiencia. A raíz de esa circunstancia, Fiscalía deberá solicitar una nueva fecha para concretar la imputación.

El siniestro que se investiga

La causa tiene origen en el trágico choque ocurrido durante la noche del pasado 9 de marzo de 2026 en la localidad de Media Agua, departamento Sarmiento.

Según la investigación, alrededor de las 21 horas una motocicleta Cerro 150 roja, conducida por Nelson Córdoba y en la que viajaba como acompañante Evelyn Nievas Torres, circulaba por Ruta 237 cuando impactó contra una Motomel Blitz 110cc que se encontraba detenida al costado de la calle Doncel.

image Imagen de la tragedia.

En esa motocicleta estacionada se encontraba Juan Ramón Santana, acompañado por Vanesa Ayala Castro.

Producto del fuerte impacto, los tres involucrados sufrieron lesiones y fueron trasladados para recibir asistencia médica. La situación más grave fue la de Nievas Torres, quien ingresó al Hospital Ventura Lloveras con heridas de extrema consideración y falleció poco después.