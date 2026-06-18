Se olvidó a su beba en el auto, se fue a trabajar y cuando volvió la encontró muerta

El trágico hecho ocurrió en Schondorf, cerca de Stuttgart, en medio de una alerta por calor extremo.

Una tragedia conmociona a Alemania luego de que una beba de 20 meses muriera tras quedar encerrada durante varias horas dentro de un automóvil. El hecho ocurrió en la localidad de Schondorf, cerca de Stuttgart, y es investigado por las autoridades locales.

Según informaron medios internacionales, la madre de la niña, de 44 años, salió de su casa para ir a trabajar y, por motivos que aún intentan determinarse, olvidó dejar a la pequeña en la guardería. La menor permaneció dentro del vehículo estacionado durante toda la jornada laboral.

La situación salió a la luz cuando la mujer regresó al auto al finalizar su trabajo y descubrió que la beba seguía allí. Desesperada, pidió ayuda de inmediato, pero los equipos de emergencia no pudieron revertir el cuadro. Los médicos realizaron maniobras de reanimación, aunque la niña fue declarada fallecida en el lugar.

El episodio ocurrió en medio de una alerta por calor extremo en la región. De acuerdo con especialistas citados por medios alemanes, el interior de un automóvil puede alcanzar temperaturas letales en muy poco tiempo. Con una temperatura exterior cercana a los 30 grados, el habitáculo puede superar los 50 grados en menos de una hora.

Las autoridades investigan si se trató de un caso del denominado "síndrome del bebé olvidado", un fenómeno estudiado por especialistas que describe situaciones en las que un padre o madre pierde temporalmente la conciencia de que el niño permanece dentro del vehículo.