Un colectivo de la empresa sanjuanina 20 de Junio chocó contra un camión: un muerto y varios heridos

El siniestro ocurrió en la localidad salteña de General Güemes. El ómnibus, perteneciente a una firma con operaciones en San Juan, colisionó con un camión sobre la Ruta Nacional 34.

Un grave accidente vial sacudió este miércoles a la provincia de Salta cuando un colectivo de larga distancia de una empresa vinculada al transporte de pasajeros en San Juan chocó contra un camión sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de General Güemes. El saldo preliminar fue de una persona fallecida y numerosos heridos.

Según medios salteños, el impacto se produjo en la zona conocida como Difunta Correa, por causas que aún son investigadas. Tras la colisión, se desplegó un importante operativo de emergencia con la participación de bomberos, personal sanitario y efectivos policiales.

image Foto: gentileza El Tribuno.

Las primeras informaciones indican que varios ocupantes del micro sufrieron lesiones de distinta consideración. Algunos fueron asistidos en el lugar, mientras que otros debieron ser trasladados al Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes para recibir atención médica.

De acuerdo con lo publicado por portales salteños, una persona perdió la vida como consecuencia del siniestro, mientras que continúan las tareas para determinar la mecánica del choque y establecer responsabilidades.