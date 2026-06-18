Robo, persecución y vuelco en Pocito: condenaron a los detenidos, uno sumó casi 24 años de pena

Un intento de robo ocurrido en Pocito y que terminó con una persecución, un vuelco y dos detenidos ya tuvo su desenlace judicial. La Justicia condenó este jueves a Brian Leonel Orostizaga y a Germán Andrés Díaz mediante un acuerdo de juicio abreviado impulsado por la fiscal coordinadora Virginia Branca y el ayudante fiscal Mario Codorniu .

Robo, persecución y vuelco en Pocito: un utilitario terminó sobre una plaza y dos sospechosos, detenidos

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Orostizaga, el joven que estuvo al borde la muerte tras ser acuchillado por su propio hermano en Rawson , recibió una condena de tres años de prisión en suspenso y recuperó la libertad al no tener antecedentes penales . Además, deberá cumplir una prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima y abstenerse de realizar actos molestos o perturbatorios.

Por su parte, Díaz recibió una condena de dos años y ocho meses de prisión efectiva. Sin embargo, al unificarse esa pena con una condena anterior, la sanción única quedó fijada en 23 años y 8 meses de prisión efectiva , permaneciendo bajo prisión preventiva .

La causa fue calificada como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa.

El hecho ocurrió el domingo 14 de junio de 2026, alrededor de las 14:28, cuando cuatro hombres se movilizaron en una camioneta Renault Kangoo blanca hasta una vivienda ubicada en Calle 12 y Vidart, en Pocito. Según la investigación, el inmueble se encontraba sin moradores al momento del ingreso.

Los individuos forzaron el candado y la puerta de un depósito situado en el fondo de la propiedad y sustrajeron diversos elementos, entre ellos un parlante Master-G, una amoladora Black and Decker y una tijera de podar Bahco.

image El utilitario en el que viajaban los delincuentes.

Mientras cargaban los objetos en el vehículo, una mujer de apellido Reta, cuñada del propietario de apellido Gómez Alesis, observó movimientos extraños en la vivienda y dio aviso al dueño. Al llegar al lugar, el dueño sorprendió a los delincuentes cuando abandonaban la propiedad con los efectos robados.

Los sospechosos escaparon en la Kangoo por calle Vidart hacia el norte, pero fueron perseguidos por el damnificado y su cuñado, de apellido Rivero. Durante la fuga, al girar por calle 11 hacia el este, el conductor perdió el control del rodado y volcó a la altura del ingreso al Barrio Bella Vista. Era Orostizaga, ya que era quien había pedido el vehículo a un familiar de mismo apellido.

Tras el siniestro, los cuatro ocupantes descendieron y huyeron en distintas direcciones. Sin embargo, Gómez Alesis y Rivero, con la colaboración de algunos transeúntes, lograron reducir a dos de ellos dentro de una finca cercana hasta la llegada de la Policía.

Los efectivos concretaron las detenciones alrededor de las 14:40 y recuperaron del interior de la camioneta todos los elementos sustraídos.