Persecución y vuelco en Pocito: uno de los detenidos es el joven que fue apuñalado por su hermano en Rawson

Una cinematográfica persecución que terminó con una camioneta volcada en Pocito derivó en la detención de dos sospechosos acusados de participar en un presunto robo en una vivienda. Uno de ellos es Braian Leonel Orostizaga, el joven que en abril pasado estuvo al borde de la muerte tras ser apuñalado en el cuello y el tórax por su hermano durante una violenta pelea familiar en Rawson, según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO .

Un sanjuanino fue detenido tras una persecución que terminó con dos muertos y el secuestro de 457 kilos de coca en Tucumán

Robo, persecución y vuelco en Pocito: un utilitario terminó sobre una plaza y dos sospechosos, detenidos

La causa tiene como imputados a Germán Andrés Díaz Castañeda, que estaba con salidas transitorias y tiene que cumplir condena hasta el año 2035 y a Orostizaga, sin antecedentes penales . Ambos serán investigados por el delito de robo agravado por ser en poblado y en banda en grado de tentativa. Este miércoles hubo una audiencia en Flagrancia, pero pasó a un cuarto intermedio para este jueves.

Según explicó la fiscal coordinadora de Flagrancia, Virginia Branca, el hecho ocurrió el domingo alrededor de las 14:30 en una vivienda ubicada sobre calle Vidart, en Pocito. El propietario había salido de su domicilio cuando un familiar le advirtió que varias personas habían ingresado al inmueble.

Al regresar de inmediato, el dueño de casa observó a varios sujetos salir con distintos efectos que se encontraban guardados en un depósito de la propiedad. Fue entonces cuando comenzó una persecución junto a familiares.

Al verse descubiertos, los sospechosos escaparon a gran velocidad en un utilitario Renault Kangoo, que Orostizaga le pidió prestada a un familiar, de mismo apellido. La fuga se extendió hasta el barrio Bella Vista, donde el vehículo terminó volcando.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, en el rodado viajaban al menos cuatro personas. Tras el vuelco, dos lograron escapar y continúan prófugas, mientras que los otros dos fueron perseguidos y reducidos por la propia víctima y vecinos de la zona en una finca cercana al lugar del siniestro.

Cuando llegó la Policía, formalizó la aprehensión de ambos sospechosos y secuestró distintos elementos hallados dentro del utilitario. Entre ellos había objetos reconocidos por el damnificado como de su propiedad.

image Brian Leonel Orostizaga.

Además, los investigadores encontraron dos chapas patentes y lo que inicialmente parecía ser un arma de fuego. Sin embargo, un informe de Balística determinó posteriormente que se trataba de un arma de aire comprimido. Debido a que nunca fue exhibida durante el hecho ni durante la persecución, la Fiscalía descartó por el momento agravar la imputación por el uso de arma.

Otro de los elementos que complicó la situación procesal de los acusados fue que la Kangoo circulaba con una patente que no correspondía al vehículo. Por esa razón, a uno de los imputados también se le atribuirá una infracción contemplada en el artículo 289 del Código Penal.

Este miércoles se hizo la audiencia de presentación de los imputados ante el sistema de Flagrancia. Sin embargo, el proceso pasó a un cuarto intermedio luego de que la defensa solicitara tiempo para analizar nueva documentación incorporada al expediente.

La Fiscalía adelantó que sostendrá la acusación por robo agravado por ser en poblado y en banda en grado de tentativa, mientras que una vez concluida la intervención de Flagrancia, la causa podría ser remitida a la UFI de Delitos contra la Propiedad para profundizar la investigación sobre los dos sospechosos que permanecen prófugos y determinar si existe una organización dedicada a este tipo de hechos.

El sobreviviente de un ataque que conmocionó a Rawson

La presencia de Braian Leonel Orostizaga entre los detenidos llamó especialmente la atención debido a que se trata del joven que meses atrás fue víctima de un brutal ataque protagonizado por su propio hermano, Kevin Iñaki Orostizaga.

Aquel episodio ocurrió el 14 de abril en Villa San Damián, Rawson, y generó una fuerte conmoción en la provincia. Según la investigación, Braian recibió dos puñaladas, una en el tórax y otra en la garganta, quedando gravemente herido y al borde de la muerte.

Kevin Iñaki Orostizaga Kevin Iñaki Orostizaga, el imputado por el intento de homicidio de su propio hermano.

Por ese hecho, Kevin Iñaki Orostizaga fue imputado por homicidio simple en grado de tentativa y continúa detenido mientras avanza la investigación judicial. Hace poco le extendieron la prisión preventiva por un mes más.