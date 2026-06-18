Cayó la banda del "Ozuna sanjuanino": uno le había pedido la Amarok a su mamá para salir a desvalijar comercios en Sarmiento

La Justicia sanjuanina condenó a Facundo Mariano Ozuna Rosales , bautizado como el “Ozuna sanjuanino”, por su participación con una banda en una serie de robos cometidos contra comercios del departamento Sarmiento . El joven recibió una pena de tres años de prisión condicional, por lo que no irá a la cárcel , tras admitir su responsabilidad en el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.

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Así entraban a robar a un local de baterías en Media Agua: hay un condenado y dos investigados pic.twitter.com/lZKSKD0Zkj

La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Manuel Gálvez y permitió esclarecer una seguidilla de hechos delictivos que tuvieron como blanco a distintos locales comerciales de la zona. Entre ellos figura el robo a la distribuidora de baterías Neuma Box, ubicada en Media Agua , además de otro comercio como San Francisco Hogar .

Según la causa , los delincuentes se movilizaban en una camioneta Volkswagen Amarok gris. Uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores fue que uno de los integrantes de la banda había solicitado el vehículo a su madre sin revelarle que sería utilizado para cometer los ilícitos.

La banda actuaba durante la madrugada y empleaba una modalidad repetida: forzaban candados, rompían vidrieras y accedían rápidamente al interior de los locales para apoderarse de mercadería y otros elementos de valor antes de escapar.

image Ozuna durante la audiencia del juicio abreviado que terminó con una condena en su contra.

Uno de los hechos más resonantes ocurrió en la distribuidora Neuma Box, donde los delincuentes sustrajeron 15 baterías de distintos tamaños, valuadas en aproximadamente 3 millones de pesos. Entre los elementos robados había baterías para camiones, colectivos, automóviles y camionetas, de 60, 90 y 120 amperes.

La investigación también vinculó a los acusados con el robo a la sucursal de la casa de muebles y electrodomésticos para el hogar de donde se llevaron un televisor, un aire acondicionado y otros electrodomésticos.

La situación del resto de los involucrados

En una audiencia judicial, además del juicio abreviado para Ozuna Rosales, se resolvió además la situación procesal del resto de los involucrados. Isaias David González quedó detenido con prisión preventiva por el plazo de tres meses mientras avanza la investigación penal preparatoria.

Por su parte, Ángel Joel Guardia y Ramiro Valentín Rosales accedieron a la suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, beneficio otorgado debido a que no registraban antecedentes penales.

En tanto, Alessandro Carrizo Flores recuperó la libertad tras comprometerse a someterse al proceso judicial y cumplir con las medidas impuestas por la Justicia.

image El fiscal Juan Manuel Galvez y la defensora de Ozuna Rosales.

Los investigadores consideran que la banda operaba con una logística previamente organizada y que utilizaba herramientas para vulnerar los sistemas de seguridad de los comercios elegidos. La causa permitió reconstruir la mecánica de los hechos y avanzar en la identificación de los responsables de una serie de ataques que habían generado preocupación entre comerciantes de Sarmiento.