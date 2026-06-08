Banda "Los cordobeses" y su caída en San Juan: quién es el único detenido y por qué causa pidieron su traslado a Mendoza

WhatsApp Image 2026-06-06 at 18.42.08 (2) , conocida por utilizar inhibidores de señal para saquear camionetas de alta gama , entra en una etapa de definiciones procesales en la provincia. Mientras la justicia local termina de formalizar las acusaciones por los hechos ocurridos en San Juan, se prepara el terreno para que el único detenido, Franco Daniel Argüello Herrera, responda por sus deudas pendientes en otras jurisdicciones, como en Mendoza, por ejemplo .

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Cae la banda de "Los cordobeses" por robos con inhibidores de cierre de camionetas: operaba en inmediaciones de un conocido shopping

Es fundamental aclarar que, antes de cualquier traslado, este lunes se llevará a cabo la audiencia de control de detención y formalización contra el único detenido, Argüello Herrera. Esta instancia judicial corresponde estrictamente a los delitos perpetrados en la provincia de San Juan , donde la banda operaba en las inmediaciones del Patio Alvear .

Hay otro cordobés vinculado, pero se encuentra prófugo en este momento, siendo buscado por personal de la brigada UFI Delitos Contra La Propiedad.

Sanjuanino que servía de apoyo local para "Los cordobeses". Fue condenado solo por el robo en la casa del barrio Municipal, en Rivadavia.

En esta audiencia, la Fiscalía, liderada por el fiscal Oscar Ghilardi y el ayudante Juan Manuel García Castrillón , presentará las pruebas sobre el modus operandi delictivo: el uso de dispositivos para desbloquear el cierre centralizado de camionetas Toyota SW4, y robar todo en su interior. Dos vehículos fueron foco de ataques por parte de la banda.

Situación judicial del único detenido

Argüello Herrera, de 25 años y oriundo de Córdoba, fue capturado tras un operativo en el barrio Municipal de Rivadavia. Tras sacar las llaves de una de las camionetas, que correspondían a la casa de una familia, el detenido y sus cómplices se dirigieron a un domicilio y sustrajeron 5000 dólares y anillos de oro.

WhatsApp Image 2026-06-06 at 18.42.08 (2) VW Fox, el auto secuestrado a la banda. Se encuentra incautado en Comisaría 28°.

Por este hecho cayeron Argüello Herrera y un joven sanjuanino, que era el conductor del auto VW Fox en el que circulaban los ladrones, y además actuaba como tipo campana. El tercer implicado, que es el cordobés que se encuentra prófugo, logró huir con el botín por los techos, tras que sonara la alarma de la casa y un policía que hacía adicionales en el lugar llegara a la zona alertando a toda la fuerza provincial del hecho.

Tras ser detenido, Flagrancia demoró en encontrar sus antecedentes, porque Argüello Herrera había dado un nombre falso. Posteriormente fue condenado junto con el sanjuanino, pero este último solamente quedó en libertad al no registrar antecedentes. En cambio, el cordobés tenía pedidos de captura en Mendoza y Córdoba.

El pedido de extradición de Mendoza

Una vez cumplimentados los pasos legales en San Juan por los hechos locales, procederán a extradición interprovincial de Argüello Herrera. La justicia de Mendoza, bajo la firma de la doctora Martina Hertlein, solicitó su traslado inmediato para que responda por una causa de hurto agravado ocurrido en julio de 2022.

Según el expediente mendocino, Argüello Herrera está acusado de ingresar a un domicilio en la calle Martín Zapata tras sustraer las llaves de los propietarios. En aquel golpe, se habría llevado: mil dólares y dinero en efectivo; notebooks, una tablet y un reloj de marca y varios anillos de oro y cadenas.

El fiscal mendocino Daniel Sánchez Giol ya coordinó con la policía de su provincia para que una comisión especial lo busque en San Juan apenas finalicen las actuaciones locales. Mientras tanto, las autoridades sanjuaninas continúan con la búsqueda de un tercer integrante de la banda, también cordobés, quien logró escapar por los techos durante el procedimiento inicial y se presume que aún tiene en su poder parte del botín robado en Rivadavia.