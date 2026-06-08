El integrante de la banda de "Los cordobeses" seguirá preso y será investigado por el robo en una camioneta en Capital

Uno de los presuntos integrantes de la denominada banda "Los cordobeses" , Franco Daniel Argüello Herrera, de 27 años , continuará tras las rejas luego de que la Justicia ordenara mantener su prisión preventiva mientras es investigado por un nuevo hecho de hurto agravado ocurrido en la Capital sanjuanina .

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Se trata de la banda que perpetró robos en inmediaciones del Patio Alvear , utilizando un inhibidor de cierre de camioneta, lo que les permitía entrar y sustraer todo del interior del vehículo. Por un hecho, Argüello Herrera ya fue condenado a tres años de prisión en suspenso en Flagrancia y ahora es investigado por otro ocurrido el mismo día.

Cabe destacar que hay otro integrante de la banda prófugo en estos momentos y falta que responda por los dos hechos.

El fiscal Oscar Ghilardi y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón solicitaron una investigación penal preparatoria de cinco meses y el mismo monto de tiempo para la prisión preventiva a cumplir en el Penal de Chimbas . Al no haber oposición por parte de la defensa, Viviana Belén, el juez Javier Figuerola otorgó lo pedido por los fiscales.

Durante la audiencia, la Fiscalía también remarcó los antecedentes judiciales del acusado. Indicó que Argüello registra conflictos con la Justicia desde su adolescencia en Córdoba y que además posee una causa por robo agravado en grado de tentativa y violación de domicilio.

A ello se suma que actualmente es requerido por la Justicia de Mendoza, donde pesa sobre él un pedido de captura emitido por una unidad fiscal especializada en hurtos agravados y sustracción de automotores.

Los investigadores argumentaron que existe peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente porque uno de los presuntos partícipes del hecho permanece prófugo y es intensamente buscado por las autoridades.

Argüello Herrera señaló que residía de forma transitoria en San Juan y que una familia amiga le prestaba una casa en Villa Hipódromo, pero no sabía bien la dirección. Esto significó para la Fiscalía que el imputado no tiene arraigo en la provincia.

WhatsApp Image 2026-06-08 at 09.22.19 (2) Viviana Belén, abogada defensora.

Con esos fundamentos, la Fiscalía solicitó que Argüello permanezca en prisión preventiva durante el plazo de la investigación penal preparatoria, planteo que fue respaldado por el juez interviniente.

De esta manera, el acusado seguirá detenido mientras avanza la pesquisa por el robo cometido en la camioneta y los investigadores intentan detener al cómplice que logró escapar.

Argüello Herrera fue imputado por la Fiscalía Delitos Contra La Propiedad como autor del delito de hurto agravado mediante el uso de un instrumento semejante a una llave falsa, figura contemplada en el artículo 163 inciso 3° del Código Penal y que prevé penas de entre uno y seis años de prisión.

El hecho

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el pasado 29 de mayo cuando la víctima, identificada como Verón, llegó a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca y la estacionó sobre calle San José, al este de Toranzo. Luego descendió del vehículo y se dirigió a la casa de unos amigos.

La investigación sostiene que entre las 21:30 y las 22:30, Argüello y un cómplice merodearon la zona utilizando un inhibidor de señal que bloqueó el funcionamiento del cierre centralizado y la alarma de la camioneta. De esta manera, la víctima creyó haber asegurado el vehículo, aunque en realidad una de las puertas quedó sin trabar.

WhatsApp Image 2026-06-08 at 09.22.19 (1) Javier Figuerola, juez de garantías.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, mientras Argüello actuaba como campana, su acompañante abrió la puerta del conductor, ingresó al habitáculo y utilizó la linterna de su teléfono celular para revisar el interior. Del vehículo sustrajeron tres controles de portones eléctricos, un par de lentes de sol, un taladro inalámbrico, un juego de llaves, una cinta métrica, un estuche de lentes y un cubrecama.

La maniobra quedó registrada por cámaras de seguridad, material que constituye una de las principales pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal para sostener la imputación.