    • 17 de junio de 2026 - 19:25

    Cayó la banda que asaltó una barbería: hallaron un búnker secreto repleto de armas y objetos robados

    En dos allanamientos detuvieron a tres sospechosos y descubrieron un escondite subterráneo donde guardaban armas, municiones y una gran cantidad de elementos de dudosa procedencia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento asalto a una barbería de Capital terminó con un impactante hallazgo policial en Santa Lucía: un búnker subterráneo construido de manera precaria, donde presuntamente una banda escondía armas de fuego, municiones y numerosos objetos robados.

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    El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, en el marco de una causa por el robo cometido el pasado viernes 13 de junio en la barbería O’Rein, ubicada en la esquina de Pedro Echagüe y Entre Ríos, en Capital.

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    Según la investigación, tres delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en el local cerca de las 16. Agredieron al propietario y escaparon con máquinas de cortar cabello, patilleras, accesorios de peluquería, una consola PlayStation 4 y dinero en efectivo.

    A partir del análisis de cámaras del CISEM, registros privados, testimonios y tareas de vigilancia, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores y localizar domicilios vinculados a la causa. Con las pruebas reunidas, la UFI Delitos contra la Propiedad solicitó allanamientos en dos viviendas del barrio Camilo Rojo, sobre calle General Espejo, en Santa Lucía.

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    En el primer domicilio fue detenido un hombre de apellido Olmos, mayor de edad, quien registra antecedentes por delitos contra la propiedad y contra las personas. Allí también secuestraron distintos elementos relacionados con la investigación.

    Sin embargo, el hallazgo más llamativo se produjo en la segunda vivienda. Durante la requisa, los efectivos descubrieron un búnker subterráneo de fabricación casera. Para ingresar era necesario descender por una precaria escalera de madera hasta un ambiente amplio iluminado artificialmente.

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    Dentro de ese escondite encontraron siete máquinas de cortar pelo y una PlayStation 4 con características similares a las denunciadas como robadas en la barbería. Además, secuestraron seis armas de fuego de distintos calibres —entre ellas una 9 milímetros, dos calibre 32, una calibre 38 y una calibre 22— junto con una importante cantidad de municiones.

    La sorpresa continuó con el hallazgo de una gran cantidad de bienes cuya procedencia no pudo ser justificada por el propietario de la vivienda. Entre ellos había bicicletas todo terreno, televisores de gran tamaño, notebooks, herramientas, consolas de videojuegos, un drone, equipos de comunicación, una motosierra, una hidrolavadora, parlantes y hasta dos bancos de plaza con insignias del Municipio de Santa Lucía.

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    Por disposición de la fiscal interviniente, fueron detenidos Herrera, dueño de la vivienda; su hijo, Herrera Estrella; y Olmos. Los tres quedaron alojados en dependencias policiales y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

    Desde la Brigada de Investigaciones Norte solicitaron a personas que hayan sufrido robos de elementos similares que se acerquen a la sede ubicada en calle Juan Jufré 184 Este, en el edificio de Comisaría 2ª de Capital, para reconocer los objetos secuestrados y determinar su procedencia.

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