    • 17 de junio de 2026 - 18:47

    El cachetazo judicial que recibió el condenado por el crimen de un futbolista amateur sanjuanino

    El Tribunal de Impugnación rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Julio Abdias Castro Agüero, condenado por el homicidio de Diego Andreoni.

    Julio Castro, el imputado y condenado por el crimen de Diego Andreoni.

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    La resolución fue conocida este miércoles durante una audiencia en la que se analizó la estrategia planteada por la abogada defensora María Filomena Noriega. La letrada había solicitado la nulidad de la sentencia condenatoria y, de manera subsidiaria, presentó una impugnación con el objetivo de conseguir la absolución de Castro Agüero o, en su defecto, que el hecho fuera considerado un caso de exceso en la legítima defensa, una figura que podría derivar en una pena considerablemente menor.

    El principal argumento de la defensa estuvo centrado en la supuesta ausencia de pericias fundamentales sobre el acusado, especialmente una evaluación psiquiátrica que permitiera determinar su estado mental.

    Sin embargo, los jueces Juan Carlos Caballero Vidal (h), Daniel Guillén y Renato Roca descartaron ese planteo. Los magistrados entendieron que la falta de esa pericia no invalidaba la sentencia y remarcaron que la propia defensa tuvo la posibilidad de solicitarla durante la etapa investigativa, algo que nunca ocurrió.

    En ese sentido, el tribunal consideró que no correspondía declarar la nulidad del proceso por una omisión atribuible a la estrategia defensiva y ratificó la validez de la condena.

    No obstante, la resolución incluyó una medida que modificó parcialmente el escenario judicial. Los jueces ordenaron al Ministerio Público Fiscal que gestione de manera obligatoria un examen mental y un informe socioambiental sobre Castro Agüero.

    Además, fijaron un plazo estricto para cumplir con esa directiva: los resultados deberán ser presentados ante la Justicia dentro de los próximos siete días hábiles.

    De esta manera, la condena por el crimen de Diego Andreoni continúa firme, pero el perfil psicológico y social del condenado quedará ahora bajo análisis de los peritos oficiales, en una instancia que surgió a partir del mismo planteo que buscaba dejar sin efecto la sentencia.

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