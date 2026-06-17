El cachetazo judicial que recibió el condenado por el crimen de un futbolista amateur sanjuanino

El Tribunal de Impugnación rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Julio Abdias Castro Agüero, condenado por el homicidio de Diego Andreoni.

El intento de revertir la condena por el asesinato de Diego Andreoni terminó generando una consecuencia inesperada para Julio Abdias Castro Agüero. Un Tribunal de Impugnación de San Juan rechazó de manera unánime el pedido de nulidad impulsado por su defensa, pero al mismo tiempo ordenó que el condenado sea sometido a un examen mental y a un informe socioambiental que deberán realizarse de forma obligatoria.

La resolución fue conocida este miércoles durante una audiencia en la que se analizó la estrategia planteada por la abogada defensora María Filomena Noriega. La letrada había solicitado la nulidad de la sentencia condenatoria y, de manera subsidiaria, presentó una impugnación con el objetivo de conseguir la absolución de Castro Agüero o, en su defecto, que el hecho fuera considerado un caso de exceso en la legítima defensa, una figura que podría derivar en una pena considerablemente menor.

El principal argumento de la defensa estuvo centrado en la supuesta ausencia de pericias fundamentales sobre el acusado, especialmente una evaluación psiquiátrica que permitiera determinar su estado mental.

Sin embargo, los jueces Juan Carlos Caballero Vidal (h), Daniel Guillén y Renato Roca descartaron ese planteo. Los magistrados entendieron que la falta de esa pericia no invalidaba la sentencia y remarcaron que la propia defensa tuvo la posibilidad de solicitarla durante la etapa investigativa, algo que nunca ocurrió.

En ese sentido, el tribunal consideró que no correspondía declarar la nulidad del proceso por una omisión atribuible a la estrategia defensiva y ratificó la validez de la condena.