Dolor en el fútbol por la muerte de Lautaro Fagioli

El jugador de Colón de San Justo estaba internado con asistencia resporatoria mecánica.

Dolor en el fútbol santafesino por la muerte de Fagioli (Foto: IG/fagioli.lautaro)

El fútbol atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de un jugador que se encontraba internado en grave estado luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

El deportista había sido ingresado a terapia intensiva días atrás y permanecía con pronóstico reservado, bajo asistencia médica constante, mientras su cuadro clínico se mantenía crítico.

Según la información difundida por medios nacionales, el jugador había sufrido el ACV en circunstancias que todavía no habían sido detalladas públicamente, lo que derivó en su internación urgente en un centro de salud, donde finalmente falleció.

La noticia generó fuerte impacto en el ambiente futbolístico, especialmente entre sus compañeros, familiares y allegados, que siguieron de cerca su evolución desde el momento de la internación.