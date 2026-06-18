    • 18 de junio de 2026 - 15:59

    El llanto de Flor Peña luego de la fake news sobre la muerte del padre de Messi: "No estoy acostumbrada"

    La actriz rompió el silencio luego de que en las redes sociales criticaran duramente lo que dijo al aire de Luzu.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Florencia Peña volvió a pedir disculpas en diálogo con LAM (América) tras dar una fake news sobre la muerte del papá de Lionel Messi al aire de Luzu. “No estoy acostumbrada a que me pase. Me dieron una noticia y me invitaron a que la diga al aire", dijo.

    Leé además

    el enojo de nicolas occhiato con florencia pena por su informacion sobre la salud del papa de messi: corresponde una sancion contundente

    El enojo de Nicolás Occhiato con Florencia Peña por su información sobre la salud del papá de Messi: "Corresponde una sanción contundente"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    [video] florencia pena anuncio por error la muerte del padre de lionel messi y la destrozaron en las redes

    [VIDEO] Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Lionel Messi y la destrozaron en las redes

    Por Redacción Diario de Cuyo

    “Estoy muy mortificada. Es la primera vez que me pasa algo así. Primero quiero pedir infinitas disculpas”, expresó visiblemente afectada. Según relató, mientras conducía el programa recibió la información a través de la cucaracha, el sistema de comunicación interna entre producción y conductores.

    “Me dijeron por la cucaracha esa noticia que no la quiero repetir. Me pidieron que lo diga. Yo estaba en shock. No tenía ni el teléfono ni la computadora. Desde la producción me dijeron que estaba pasando eso y yo lo repliqué”, explicó.

    Peña contó que apenas comunicó la información al aire, desde la producción le advirtieron que no estaba confirmada. “En el momento que lo replico me dicen: ‘Ay, no, pará, pará, que parece que no está chequeado’”, recordó.

    Durante la entrevista, la conductora insistió en que nunca imaginó que la información pudiera ser falsa porque provenía de integrantes de su equipo de trabajo. “No se me ocurrió pensar que alguien que me estaba diciendo eso por la cucaracha no era cierto, porque tenemos mucha producción sentada ahí”, sostuvo.

    El enojo de Nicolás Ochiatto

    Además, reveló que habló con Nicolás Occhiato, fundador de LUZU, luego del escándalo. “Nico entendió lo que pasó. Él entiende que es tremendo. También está muy dolido porque es muy amigo de la familia”, comentó.

    Respecto de las consecuencias internas, aclaró que cualquier eventual sanción apuntaría a quienes originaron la información errónea y no a ella. “No, no a mí. La cuestión es con la producción. Igual pedí que no tomen ninguna represalia. Sé que es gravísimo, pero no quiero que nadie se quede sin trabajo”, aseguró.

    Aun así, remarcó que alguien deberá asumir la responsabilidad por lo sucedido. “Las personas que se tienen que hacer responsables ya están hablando con la empresa. Yo di la cara porque fui la que lo dijo”, señaló.

    Consultada sobre el comunicado emitido por la familia Messi, que pidió mayor sensibilidad ante este tipo de situaciones, Peña volvió a disculparse. “Es un error grave cuando uno lastima a los demás. Y si alguien se sintió lastimado por lo que acabo de hacer, pido mis sinceras disculpas”, afirmó.

    Por último, descartó cualquier conflicto con LUZU y confirmó que seguirá formando parte del canal de streaming. “¿Voy a seguir en LUZU? Sí, obvio. Claro que sí. Acá no hay nada contra mí, todo lo contrario”, concluyó.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    que hay detras de la pasion de bangladesh por argentina

    Qué hay detrás de la pasión de Bangladesh por Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el truco japones infalible para secar la ropa los dias de lluvia y humedad

    El truco japonés infalible para secar la ropa los días de lluvia y humedad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ¿humedad de las paredes? el truco casero para eliminarla con un solo ingrediente

    ¿Humedad de las paredes? El truco casero para eliminarla con un solo ingrediente

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El truco casero para sacar las manchas que deja la estufa en las paredes

    Cómo limpiar: el truco casero para sacar las manchas que deja en invierno la estufa en las paredes