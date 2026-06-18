El llanto de Flor Peña luego de la fake news sobre la muerte del padre de Messi: "No estoy acostumbrada"

Florencia Peña volvió a pedir disculpas en diálogo con LAM (América) tras dar una fake news sobre la muerte del papá de Lionel Messi al aire de Luzu. “No estoy acostumbrada a que me pase. Me dieron una noticia y me invitaron a que la diga al aire", dijo.

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El enojo de Nicolás Occhiato con Florencia Peña por su información sobre la salud del papá de Messi: "Corresponde una sanción contundente"

"Solo escuché que había una enfermedad. Yo voy a dar la cara porque fui la que lo dije. Si lastimé a alguien pido mis disculpas”, aseguró entre lágrimas. Luego de la fuerte polémica que se generó por haber informado erróneamente, la actriz y conductora enfrentó las cámaras y explicó cómo se produjo la situación que desató una ola de críticas en redes sociales.

“Estoy muy mortificada. Es la primera vez que me pasa algo así. Primero quiero pedir infinitas disculpas”, expresó visiblemente afectada. Según relató, mientras conducía el programa recibió la información a través de la cucaracha, el sistema de comunicación interna entre producción y conductores.

“Me dijeron por la cucaracha esa noticia que no la quiero repetir. Me pidieron que lo diga. Yo estaba en shock. No tenía ni el teléfono ni la computadora. Desde la producción me dijeron que estaba pasando eso y yo lo repliqué”, explicó.

Peña contó que apenas comunicó la información al aire, desde la producción le advirtieron que no estaba confirmada. “En el momento que lo replico me dicen: ‘Ay, no, pará, pará, que parece que no está chequeado’”, recordó.

Durante la entrevista, la conductora insistió en que nunca imaginó que la información pudiera ser falsa porque provenía de integrantes de su equipo de trabajo. “No se me ocurrió pensar que alguien que me estaba diciendo eso por la cucaracha no era cierto, porque tenemos mucha producción sentada ahí”, sostuvo.

El enojo de Nicolás Ochiatto

Además, reveló que habló con Nicolás Occhiato, fundador de LUZU, luego del escándalo. “Nico entendió lo que pasó. Él entiende que es tremendo. También está muy dolido porque es muy amigo de la familia”, comentó.

Respecto de las consecuencias internas, aclaró que cualquier eventual sanción apuntaría a quienes originaron la información errónea y no a ella. “No, no a mí. La cuestión es con la producción. Igual pedí que no tomen ninguna represalia. Sé que es gravísimo, pero no quiero que nadie se quede sin trabajo”, aseguró.

Aun así, remarcó que alguien deberá asumir la responsabilidad por lo sucedido. “Las personas que se tienen que hacer responsables ya están hablando con la empresa. Yo di la cara porque fui la que lo dijo”, señaló.

Consultada sobre el comunicado emitido por la familia Messi, que pidió mayor sensibilidad ante este tipo de situaciones, Peña volvió a disculparse. “Es un error grave cuando uno lastima a los demás. Y si alguien se sintió lastimado por lo que acabo de hacer, pido mis sinceras disculpas”, afirmó.

Por último, descartó cualquier conflicto con LUZU y confirmó que seguirá formando parte del canal de streaming. “¿Voy a seguir en LUZU? Sí, obvio. Claro que sí. Acá no hay nada contra mí, todo lo contrario”, concluyó.