    • 19 de junio de 2026 - 11:34

    Conmoción por la muerte de un recién nacido

    Se dispusieron pericias y medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

    Imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La muerte de un recién nacido en una localidad del departamento Alberdi, en Santiago del Estero, generó conmoción y abrió una investigación judicial para determinar las causas del hecho.

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    El caso se conoció durante la jornada de este jueves, luego de que una joven de 24 años se presentara en un centro de salud de la zona solicitando asistencia médica. Allí, la mujer manifestó al personal sanitario que había cursado un embarazo avanzado y que había dado a luz en su domicilio durante la madrugada.

    Según su relato, el bebé, de sexo masculino, habría nacido con vida pero falleció pocas horas después del parto. Ante esta situación, el personal médico activó los protocolos correspondientes y dio inmediata intervención a la Policía.

    Posteriormente, efectivos policiales se trasladaron junto a profesionales de la salud hasta la vivienda de la mujer para verificar la información. En el lugar, se constató la presencia del recién nacido sin signos vitales.

    Las autoridades judiciales fueron notificadas y dispusieron una serie de medidas investigativas para establecer con precisión las causas del fallecimiento y las circunstancias en las que se produjo el hecho, mientras la investigación continúa en curso.

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