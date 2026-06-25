    • 25 de junio de 2026 - 14:01

    Condenaron a 4 años de cárcel al ex asesor político de Pocito por tenencia de material de explotación infantil

    Daniel Ramón Pino fue hallado culpable por la Justicia sanjuanina y recibió una pena de cuatro años de prisión.

    Daniel Ramón Pino llegó en libertad al debate, pero se retiró esposado.&nbsp;

    Daniel Ramón Pino llegó en libertad al debate, pero se retiró esposado. 

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    Por Germán González

    La Justicia de San Juan condenó este jueves a Daniel Ramón Pino, el ex asesor político vinculado al departamento Pocito, a cuatro años de prisión por tenencia de material de explotación sexual infantil.

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    La resolución fue dictada cerca del mediodía por el juez Diego Manuel Sanz, quien consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado tras el debate oral. Además de la pena de prisión, el magistrado ordenó que Pino permanezca bajo prisión preventiva domiciliaria durante seis meses, plazo previsto hasta que la sentencia adquiera firmeza.

    Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el próximo 31 de julio de 2026.

    La decisión judicial llegó apenas horas después de los alegatos finales. Durante esa instancia, el fiscal Eduardo Gallastegui y el equipo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas habían solicitado una condena de seis años de prisión, mientras que la defensa, encabezada por el abogado Marcelo Montaño, pidió la absolución del imputado.

    Según la acusación, los investigadores lograron vincular al acusado con una cuenta de correo electrónico, una línea telefónica y direcciones IP desde las cuales se habrían realizado intercambios de archivos ilegales. Entre las evidencias incorporadas al expediente figuraban reportes sobre el envío de videos y solicitudes de contenido identificado con la sigla "CP", utilizada internacionalmente para referirse a pornografía infantil.

    Durante un allanamiento realizado en su vivienda, la Policía secuestró teléfonos celulares y una computadora. Las pericias revelaron la existencia de más de 800 imágenes pornográficas, entre las cuales se detectó material que involucraría a menores de edad.

    Los especialistas que analizaron los archivos concluyeron además que algunas de las víctimas serían niños y niñas de muy corta edad, incluso de alrededor de seis años.

    El caso tuvo una fuerte repercusión pública debido a los antecedentes del condenado. Pino había tenido participación política en Pocito como asesor dentro del Concejo Deliberante y, años atrás, fue condenado en Estados Unidos por un episodio de violencia familiar que tuvo como víctima a su esposa.

    Con el veredicto conocido este jueves, la Justicia cerró una etapa clave del proceso, aunque aún resta conocer los fundamentos de la sentencia y la eventual definición de futuras instancias de revisión por parte de la defensa.

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