Condenaron a 4 años de cárcel al ex asesor político de Pocito por tenencia de material de explotación infantil

La Justicia de San Juan condenó este jueves a Daniel Ramón Pino , el ex asesor político vinculado al departamento Pocito, a cuatro años de prisión por tenencia de material de explotación sexual infant il.

Buscan intensamente a un hombre de 56 años desaparecido en San Juan desde el 9 de junio

Fue asesor político en Pocito, lo condenaron en Estados Unidos por violento y ahora enfrenta un juicio por pornografía infantil

La resolución fue dictada cerca del mediodía por el juez Diego Manuel Sanz , quien consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado tras el debate oral. Además de la pena de prisión, el magistrado ordenó que Pino permanezca bajo prisión preventiva domiciliaria durante seis meses, plazo previsto hasta que la sentencia adquiera firmeza.

Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el próximo 31 de julio de 2026 .

La decisión judicial llegó apenas horas después de los alegatos finales. Durante esa instancia, el fiscal Eduardo Gallastegui y el equipo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas habían solicitado una condena de seis años de prisión, mientras que la defensa, encabezada por el abogado Marcelo Montaño, pidió la absolución del imputado.

La investigación se inició a partir de reportes emitidos por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) , una organización estadounidense que detectó movimientos vinculados a material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales. Los informes, correspondientes a los años 2021, 2022 y 2025, fueron remitidos a las autoridades argentinas y dieron origen a la pesquisa local.

Según la acusación, los investigadores lograron vincular al acusado con una cuenta de correo electrónico, una línea telefónica y direcciones IP desde las cuales se habrían realizado intercambios de archivos ilegales. Entre las evidencias incorporadas al expediente figuraban reportes sobre el envío de videos y solicitudes de contenido identificado con la sigla "CP", utilizada internacionalmente para referirse a pornografía infantil.

Durante un allanamiento realizado en su vivienda, la Policía secuestró teléfonos celulares y una computadora. Las pericias revelaron la existencia de más de 800 imágenes pornográficas, entre las cuales se detectó material que involucraría a menores de edad.

Los especialistas que analizaron los archivos concluyeron además que algunas de las víctimas serían niños y niñas de muy corta edad, incluso de alrededor de seis años.

El caso tuvo una fuerte repercusión pública debido a los antecedentes del condenado. Pino había tenido participación política en Pocito como asesor dentro del Concejo Deliberante y, años atrás, fue condenado en Estados Unidos por un episodio de violencia familiar que tuvo como víctima a su esposa.

Con el veredicto conocido este jueves, la Justicia cerró una etapa clave del proceso, aunque aún resta conocer los fundamentos de la sentencia y la eventual definición de futuras instancias de revisión por parte de la defensa.