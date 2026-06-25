"Mula" narco: una mujer viajaba en colectivo de Iguazú a San Juan con cocaína adosada al cuerpo

Una mujer viajaba en colectivo de Iguazú a San Juan con cocaína adosada al cuerpo. Foto: El Territorio

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co"Personal de la Sección Seguridad Vial "Villa Olivari", dependiente del Escuadrón 47 "Ituzaingó", llevaba adelante tareas de prevención y control sobre la Ruta Nacional 12 cuando detuvo la marcha de un colectivo de larga distancia proveniente de Puerto Iguazú y con destino final en la provincia de San Juan, precisó el sitio El Territorio.

Al momento de verificar la documentación y los pasajes de los pasajeros, los gendarmes detectaron inconsistencias que motivaron una inspección más exhaustiva. Durante el procedimiento observaron a simple vista bultos rectangulares ocultos debajo de las prendas de vestir de una pasajera de nacionalidad paraguaya.

Con autorización de las autoridades judiciales y en presencia de testigos, la mujer descendió de la unidad. Allí se constató que llevaba cuatro paquetes adosados al cuerpo que contenían una sustancia pulverulenta de color blanco.

Posteriormente, personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas químicas de campo correspondientes, que arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El cargamento tenía un peso total de 2,096 kilogramos, por lo que la mujer quedó detenida e incomunicada.