    • 25 de junio de 2026 - 11:50

    Fuerte cruce por el caso Enrique Conti: un juez se declaró incompetente y Fiscalía salió al choque

    La investigación por el robo sufrido por Enrique Conti y su esposa cambió de órbita judicial luego de que un juez se declarara incompetente.

    Enrique Conti, fue intendente de Capital y ministro de Economía de la provincia de San Juan.&nbsp;

    Enrique Conti, fue intendente de Capital y ministro de Economía de la provincia de San Juan. 

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    Por Germán González

    La investigación por el violento asalto que sufrió el vocal del Tribunal de Cuentas y referente del bloquismo, Enrique Conti, junto a su esposa en su vivienda de Capital dio un giro inesperado. La causa dejó de tramitarse en el Sistema Especial de Flagrancia y fue remitida al Sistema Acusatorio, donde quedó bajo la órbita de los fiscales Cristian Catalano y Miguel Gay, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

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    El cambio se produjo luego de que el juez interviniente, Carlos Lima, se declarara incompetente para continuar con el caso, una decisión que fue duramente cuestionada por la Fiscalía de Flagrancia, que consideró que la resolución carece de sustento tanto en los hechos como en el marco legal vigente.

    El hecho que tuvo como víctima a Enrique Conti

    El hecho ocurrió el pasado 20 de junio alrededor de las 16:10. Según la investigación, un adolescente de 17 años ingresó a la vivienda del matrimonio Conti a través de una puerta ventana que se encontraba sin llave. Una vez dentro, amenazó a las víctimas con un cuchillo tipo carnicero y se llevó un reloj, un teléfono celular iPhone 15 Pro y cerca de 200 mil pesos en efectivo.

    En el mismo lugar fue aprehendido Angelo Gustavo Uriel Salcedo, de 19 años. Durante la requisa, los efectivos encontraron en uno de sus bolsillos el iPhone sustraído minutos antes en la vivienda de Conti. La propia víctima reconoció el dispositivo y logró desbloquearlo frente a los funcionarios policiales.

    La Fiscalía le atribuyó a Salcedo el delito de encubrimiento por receptación agravado, al considerar que tenía en su poder un objeto proveniente de un robo violento y que conocía su origen ilícito. La acusación se apoyó en la cercanía temporal entre el asalto y la detención, la geolocalización del aparato y la presencia conjunta con el menor señalado como autor material del hecho.

    Sin embargo, durante la audiencia, el juez entendió que debía investigarse una eventual participación de Salcedo en el robo propiamente dicho y resolvió apartar el expediente del procedimiento especial de Flagrancia.

    La postura generó un fuerte rechazo por parte del fiscal Francisco Micheltorena, quien sostuvo que no existe ninguna evidencia que ubique a Salcedo dentro de la vivienda asaltada ni que lo vincule directamente con la ejecución del robo.

    El representante del Ministerio Público remarcó que ninguna de las víctimas lo identificó como participante del ataque, que no fue visto en la escena del hecho y que tampoco existe prueba de que haya utilizado el arma blanca empleada durante el asalto.

    Además, cuestionó que la declaración de incompetencia se haya basado en una hipótesis futura de investigación y no en elementos concretos incorporados al expediente. Según la Fiscalía, la eventual discusión sobre si corresponde imputarlo por receptación o por participación en el robo constituye una cuestión de calificación jurídica y no un motivo suficiente para modificar la competencia del caso.

    Mientras tanto, la causa continuará su curso dentro del Sistema Acusatorio, donde los fiscales Cristian Catalano y Miguel Gay deberán profundizar la investigación para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados en el asalto que tuvo como víctimas a Enrique Conti y su esposa.

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