Cómo sigue el operario que quedó en coma tras una poda en Capital

Luis Miranda permanece internado en el Sanatorio San Juan luego de haber sido intervenido de urgencia por un grave traumatismo de cráneo.

El estado de salud de Luis Miranda, el operario que sufrió un grave accidente laboral durante una poda en Capital, continúa siendo delicado. Tras haber sido asistido de urgencia e intervenido quirúrgicamente en el Hospital Rawson, el trabajador fue derivado al Sanatorio San Juan, donde permanece internado en terapia intensiva.

Fuentes vinculadas al caso indicaron a DIARIO DE CUYO, que el hombre sigue bajo estricta observación médica y que los profesionales tienen prevista una segunda intervención quirúrgica, debido a la complejidad de las lesiones que sufrió tras el siniestro.

El accidente ocurrió días atrás en la zona del lateral sur de Avenida Circunvalación y calle Mendoza, mientras Miranda realizaba tareas de poda junto a otro trabajador. En un primer momento, la reconstrucción de los hechos señalaba que una rama había caído sobre el operario, provocándole un severo traumatismo encéfalo craneano.

Sin embargo, con el avance de la investigación surgió una nueva hipótesis que modificó la mecánica del accidente. De acuerdo con los últimos datos incorporados a la causa, Miranda se encontraba cortando una rama cuando esta cedió inesperadamente. Como consecuencia, perdió el equilibrio, cayó desde varios metros de altura y golpeó violentamente su cabeza contra el suelo.

El fuerte impacto le provocó lesiones de extrema gravedad que lo dejaron inconsciente en el lugar. Personal del servicio de emergencias médicas acudió rápidamente al sitio y dispuso su traslado en código rojo al Hospital Rawson.