    • 20 de junio de 2026 - 22:26

    Impactante accidente laboral: cortó una rama, cayó sobre su compañero y lo dejó grave

    Ocurrió en Capital, sobre el lateral sur de Avenida Circunvalación y calle Mendoza. Una rama cayó sobre un operario de 3 metros de altura y le provocó un traumatismo de cráneo grave.

    IMAGEN CREADA CON IA.

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    Por Germán González

    Un trabajador se encuentra internado en estado crítico luego de sufrir un grave accidente laboral mientras realizaba tareas de poda en Capital.

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    El hecho ocurrió en la zona del lateral sur de Avenida Circunvalación y calle Mendoza, donde personal policial entrevistó a un compañero de trabajo de la víctima para reconstruir lo sucedido.

    Según relató un hombre de apellido Quiroz, ambos realizaban tareas de poda sobre un árbol de aproximadamente tres metros de altura cuando, al cortar una de las ramas, esta cayó de manera imprevista sobre Luis Miranda, impactándolo de lleno.

    Como consecuencia del golpe, Miranda perdió el conocimiento en el lugar y debió ser asistido de urgencia por personal del servicio de emergencias médicas 107.

    Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en código rojo al Hospital Rawson. Los profesionales médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, por lo que quedó internado bajo observación y recibiendo atención especializada.

    Las circunstancias del accidente son materia de investigación de la UFI Delitos Especiales, mientras se aguarda la evolución del trabajador.

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