Piden la detención de Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El fiscal Sergio Mola solicitó al juez Luis Armella que ordene la detención del exintendente de Lomas de Zamora.

El fiscal federal Sergio Mola solicitó la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El pedido fue presentado ante el juez federal Luis Armella, quien lleva adelante la investigación que se reactivó en los últimos días tras la aparición de nuevos elementos vinculados al patrimonio del exfuncionario.

Además del presunto enriquecimiento ilícito, Insaurralde también está siendo investigado por lavado de dinero. La causa tomó notoriedad pública en septiembre de 2023, cuando se difundieron imágenes del exfuncionario navegando por el Mediterráneo a bordo del yate "Bandido", acompañado por la modelo Sofía Clerici. Ese episodio derivó en su renuncia como jefe de Gabinete del gobierno bonaerense.

En los últimos días, el expediente volvió a registrar movimientos luego de la difusión de videos en los que su exesposa, Jesica Cirio, aparece contando grandes cantidades de dólares en el vestidor de la vivienda que ambos compartían.

Como parte de esa investigación, hace cuatro días la Justicia realizó allanamientos en dos domicilios vinculados a Cirio y a su expareja, Elías Piccirillo, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la causa.