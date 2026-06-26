    • 26 de junio de 2026 - 14:00

    Piden la detención de Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

    El fiscal Sergio Mola solicitó al juez Luis Armella que ordene la detención del exintendente de Lomas de Zamora.

    Martín Insaurralde.

    Martín Insaurralde.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Claudio Tapia y Pablo Toviggino, los dirigentes de la AFA implicados

    Confirmaron el procesamiento de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por evasión de impuestos en la AFA

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ariel Chave y Martín Gabriel Chave. 

    Dictaron tres meses de prisión preventiva para los hermanos acusados de balear a una mujer en Concepción

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El pedido fue presentado ante el juez federal Luis Armella, quien lleva adelante la investigación que se reactivó en los últimos días tras la aparición de nuevos elementos vinculados al patrimonio del exfuncionario.

    Además del presunto enriquecimiento ilícito, Insaurralde también está siendo investigado por lavado de dinero. La causa tomó notoriedad pública en septiembre de 2023, cuando se difundieron imágenes del exfuncionario navegando por el Mediterráneo a bordo del yate "Bandido", acompañado por la modelo Sofía Clerici. Ese episodio derivó en su renuncia como jefe de Gabinete del gobierno bonaerense.

    Como parte de esa investigación, hace cuatro días la Justicia realizó allanamientos en dos domicilios vinculados a Cirio y a su expareja, Elías Piccirillo, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la causa.

    La aparición de esas filmaciones impulsó nuevas medidas judiciales y derivó en el pedido de detención formulado por el fiscal Mola, mientras el juez Armella evalúa los próximos pasos en el expediente.

    Martín Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 y 2021. Asumió el cargo tras reemplazar a Jorge Rossi y dejó la intendencia al solicitar licencia para incorporarse como jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof. Su desembarco en el Ejecutivo bonaerense se produjo luego de gestiones impulsadas por la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Una mujer quedó detenida por la presunta venta de cocaína.

    Cayó un búnker de droga en Rivadavia: secuestraron cocaína, dinero y detuvieron a una mujer

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Las armas y municiones secuestradas por las fuerzas de seguridad.

    Disparaban en un campo y terminaron imputados: les secuestraron cuatro armas y más de 400 municiones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Juan Ramón Santana quedó imputado por homicidio culposo y lesiones culposas. 

    Protagonizó un choque fatal en Media Agua, cuatro meses después quedó imputado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Miguel Amado. 

    Confirmaron la condena al médico Miguel Amado: rechazaron la impugnación de la defensa y seguirá preso

    Por Redacción Diario de Cuyo