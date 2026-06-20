    • 20 de junio de 2026 - 21:12

    Difunden videos de Jésica Cirio junto a fajos de dólares y los incorporan a la causa contra Insaurralde

    Las imágenes, que habrían sido grabadas en 2023 en una vivienda de Fincas de San Vicente, muestran a la conductora en un vestidor donde se observan importantes sumas de dinero. El material fue sumado a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

    JESICA CIRIO
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Nuevos videos difundidos en las últimas horas volvieron a colocar a Jésica Cirio en el centro de la escena judicial y mediática. Las grabaciones muestran a la conductora en un vestidor donde se observan fajos de dólares guardados en cajones y estantes, y fueron incorporadas a la causa que investiga un supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero vinculado al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

    Leé además

    Ajustes en El Trece. Según medios nacionales, Es mi sueño se prepara para una final en teatro y una nueva temporada. 

    El Trece mueve fichas: Nahuel Pennisi se sumaría a "Es mi sueño" de cara a la gran final

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Whipala estrenará su nueva producción en la Sala Auditórium del TB

    Whipala desnuda sus "Raíces" musicales sobre las tablas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según publicó el diario La Nación, las imágenes habrían sido registradas en 2023 dentro de la vivienda que la entonces pareja compartía en el barrio privado Fincas de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires. En los videos se observa un vestidor masculino con paquetes de dólares envueltos en bolsas transparentes, mientras la propia Cirio sería quien realiza la filmación.

    Embed

    La difusión del material se produce en el marco de una investigación judicial que tomó notoriedad pública tras el escándalo por el viaje de lujo que Insaurralde realizó a Marbella junto a Sofía Clerici en septiembre de 2023. A raíz de esa causa, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes del exfuncionario, de Clerici y también de Cirio.

    De acuerdo con la reconstrucción publicada, la casa donde fueron grabadas las imágenes contaba con amplias comodidades, entre ellas gimnasio, pileta, cancha de fútbol, quincho y paneles solares. El vestidor donde aparecen los dólares formaba parte del sector privado que ocupaba la pareja en la planta alta de la propiedad.

    Desde el entorno legal de Cirio sostuvieron que la conductora viene siendo víctima de extorsiones relacionadas con ese material desde hace más de un año y medio. Según explicaron, incluso realizó una denuncia ante la Justicia luego de que personas le mencionaran la existencia de esos videos y le advirtieran sobre una eventual difusión pública.

    Los abogados también señalaron que el dinero que aparece en las imágenes podría corresponder a fondos propios de la conductora y que tendrían respaldo en sus declaraciones impositivas y actividades privadas. Además, recordaron que en el expediente ya consta que, al momento de su separación de Insaurralde, Cirio le entregó a su exesposo una suma de 250.000 dólares.

    La causa judicial continúa investigando el patrimonio de Martín Insaurralde y sus allegados. Entre los bienes bajo análisis figuran propiedades, vehículos de alta gama, movimientos bancarios y numerosos viajes al exterior que, según los fiscales, no guardarían relación con los ingresos declarados por el exfuncionario. Mientras tanto, la aparición de estos videos suma un nuevo capítulo a una investigación que sigue generando repercusiones.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La agenda cultural de San Juan incluye a La verdadera historia de Ricardo III, protagonizada por Joaquín Furriel. 

    Agenda Cultural de San Juan: el estreno de Ricardo III encabeza las propuestas del sábado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La artista visual Ana Trella, quien expondrá en CABA por primera vez de manera individual.

    Ana Trella en Capital Federal: la artista visual sanjuanina debuta con su primera muestra individual

    Las pertenencias de Diane Keaton cosecharon millones de dólares.

    Diane Keaton sigue generando admiración (y dinero)

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La nueva película de Sean Penn retratará a policías defendiendo el Capitolio estadounidense frente a manifestantes.

    Sean Penn lleva a Hollywood la última gran crisis institucional de Estados Unidos

    Por Redacción Diario de Cuyo