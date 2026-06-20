Difunden videos de Jésica Cirio junto a fajos de dólares y los incorporan a la causa contra Insaurralde

Nuevos videos difundidos en las últimas horas volvieron a colocar a Jésica Cirio en el centro de la escena judicial y mediática. Las grabaciones muestran a la conductora en un vestidor donde se observan fajos de dólares guardados en cajones y estantes, y fueron incorporadas a la causa que investiga un supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero vinculado al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Según publicó el diario La Nación, las imágenes habrían sido registradas en 2023 dentro de la vivienda que la entonces pareja compartía en el barrio privado Fincas de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires. En los videos se observa un vestidor masculino con paquetes de dólares envueltos en bolsas transparentes, mientras la propia Cirio sería quien realiza la filmación.

Lo adelantamos en TN. Acá está el video de Jesica Cirio. Millones de dólares en el vestidor de Martín Insaurralde. pic.twitter.com/y8Nyvtsk9k

La difusión del material se produce en el marco de una investigación judicial que tomó notoriedad pública tras el escándalo por el viaje de lujo que Insaurralde realizó a Marbella junto a Sofía Clerici en septiembre de 2023. A raíz de esa causa, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes del exfuncionario, de Clerici y también de Cirio.

De acuerdo con la reconstrucción publicada, la casa donde fueron grabadas las imágenes contaba con amplias comodidades, entre ellas gimnasio, pileta, cancha de fútbol, quincho y paneles solares. El vestidor donde aparecen los dólares formaba parte del sector privado que ocupaba la pareja en la planta alta de la propiedad.

Desde el entorno legal de Cirio sostuvieron que la conductora viene siendo víctima de extorsiones relacionadas con ese material desde hace más de un año y medio. Según explicaron, incluso realizó una denuncia ante la Justicia luego de que personas le mencionaran la existencia de esos videos y le advirtieran sobre una eventual difusión pública.

Los abogados también señalaron que el dinero que aparece en las imágenes podría corresponder a fondos propios de la conductora y que tendrían respaldo en sus declaraciones impositivas y actividades privadas. Además, recordaron que en el expediente ya consta que, al momento de su separación de Insaurralde, Cirio le entregó a su exesposo una suma de 250.000 dólares.

La causa judicial continúa investigando el patrimonio de Martín Insaurralde y sus allegados. Entre los bienes bajo análisis figuran propiedades, vehículos de alta gama, movimientos bancarios y numerosos viajes al exterior que, según los fiscales, no guardarían relación con los ingresos declarados por el exfuncionario. Mientras tanto, la aparición de estos videos suma un nuevo capítulo a una investigación que sigue generando repercusiones.