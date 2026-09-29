Detuvieron al actor Maxi Ghione por amenazas, privación de la libertad y tenencia de armas

reconocido actor y director Maxi Ghione fue detenido este martes 29 de septiembre durante un allanamiento realizado en su vivienda ubicada en la localidad santafesina de Lehmann. El procedimiento se enmarca en una causa judicial que investiga de forma preliminar los delitos de amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad y presunta tenencia indebida de armas de fuego.

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El operativo estuvo a cargo del personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región 5 y del Distrito Sunchales. La causa se encuentra bajo la órbita del fiscal Juan Manuel Puig, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rafaela. Tras concretarse su arresto a las 13:35, el artista fue trasladado y alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V, en Rafaela, a la espera de las próximas medidas procesales.

La investigación judicial se desató a raíz de una presentación realizada por un hombre que relató un gravísimo episodio ocurrido el pasado 20 de septiembre, cerca de las 08:00, en el domicilio del actor.

Según consta en el expediente, el denunciante indicó que había acordado un encuentro en el lugar tras haber sido contratado para brindar servicios de escort. Sin embargo, el testimonio sostiene que una vez adentro de la propiedad se le impidió retirarse durante aproximadamente cinco horas.

Además, la víctima relató que en un momento determinado de la situación, Ghione habría extraído dos armas de una alacena, manifestándole que estaban cargadas, y las habría apuntado hacia arriba, generando una situación de extrema tensión y temor por su integridad física.

El allanamiento: secuestro de armas y municiones

Durante el procedimiento de este martes, los efectivos policiales irrumpieron en la vivienda y secuestraron un importante arsenal y elementos de interés para la causa:

Un arma larga de madera.

Cuatro revólveres calibre .38 (de marcas como Francome Brevete, Star, El Casco y Smith & Wesson).

Una pistola semiautomática calibre .380 (marca Colt).

Un teléfono celular.

52 municiones calibre .22 y 42 municiones calibre .380.

Todo el material fue incautado y sumado al expediente para someterlo a peritajes balísticos. La fiscalía buscará determinar la procedencia legal de las armas, su situación registral y si estaban aptas para el uso inmediato.

Hasta el momento, la detención no constituye una declaración formal de culpabilidad, y la Justicia deberá definir en las próximas horas la situación procesal del actor y si se formalizará la imputación de los cargos.