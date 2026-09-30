Influenza en Argentina: ya se registraron casi un millón de casos y es el mayor número de la última década

Argentina registró 992.803 casos de enfermedad tipo influenza (ETI) en lo que va de 2026 , según el último Boletín Epidemiológico Nacional. La cifra es la más alta para este período desde 2016 y se da en el marco de una temporada de virus respiratorios que este año comenzó antes de lo habitual.

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De acuerdo con el informe correspondiente a la semana epidemiológica 37 , entre las semanas 34 y 36 se notificaron 71.802 nuevos casos de ETI . El reporte oficial señala que el adelanto de unas tres semanas en la temporada de circulación de virus respiratorios podría explicar, en parte, el elevado número de notificaciones.

La enfermedad tipo influenza se caracteriza por la aparición de fiebre de 38 °C o más, tos y dolor de cabeza, síntomas que pueden estar acompañados por dolor de garganta, congestión nasal y dolores musculares.

El informe también registró un incremento importante en las notificaciones de neumonía . Durante las últimas dos semanas analizadas se contabilizaron 9.167 nuevos casos , con un acumulado anual de 122.808 y una incidencia de 264,3 casos cada 100.000 habitantes.

Las notificaciones habían alcanzado un pico durante las semanas epidemiológicas 21 y 22. Luego descendieron y, desde entonces, se mantienen con algunas variaciones semanales.

En cuanto a la evolución de la influenza, las notificaciones se mantuvieron dentro de los niveles de seguridad hasta la semana 9. Posteriormente se produjo un aumento que alcanzó un máximo hacia la semana 22, seguido de un descenso hasta la semana 32. Desde ese momento se observa un ligero repunte semanal.

Bajaron los casos de bronquiolitis

Una situación diferente se registra con la bronquiolitis en menores de 2 años. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, desde la semana 34 se observa un descenso en la cantidad de casos.

Entre las semanas 34 y 36 se notificaron 10.329 nuevos casos, mientras que el acumulado de 2026 llegó a 108.433. La incidencia acumulada es de 7.497,2 casos cada 100.000 habitantes.

Las autoridades señalaron que las notificaciones semanales se encuentran por debajo de los registros históricos y permanecen en zona de éxito desde la semana epidemiológica 21.

Qué ocurre con el VSR y el coronavirus

En la vigilancia centinela ambulatoria se registraron 11 casos de influenza durante las últimas cuatro semanas, 22 menos que en el período anterior. La positividad fue del 26,2% y predominó el virus influenza B.

En el mismo período se detectaron 23 casos positivos de virus sincicial respiratorio (VSR) entre 350 muestras analizadas. Las detecciones habían sido esporádicas hasta la semana 20 y comenzaron a mostrar una tendencia ascendente desde la semana 24, aunque todavía en niveles bajos.

En cuanto al SARS-CoV-2, no se registraron casos entre las 165 muestras procesadas en la vigilancia centinela ambulatoria.

Entre los pacientes internados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), en tanto, se detectaron 297 casos positivos de VSR sobre 892 casos estudiados para los tres virus priorizados. Le siguieron influenza, con 47 casos, y SARS-CoV-2, con seis.

También se registraron cuatro codetecciones de SARS-CoV-2 y VSR y una de influenza y VSR.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación recordaron que la vacunación es una de las principales herramientas para reducir las complicaciones, internaciones y muertes asociadas a las infecciones respiratorias en los grupos de mayor riesgo.

Además, permanece disponible en el Calendario Nacional de Vacunación la vacuna contra el VSR para embarazadas que transitan entre las semanas 32 y 36 de gestación, inclusive.