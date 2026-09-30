Crimen de Uriel Ríos: el segundo menor detenido pidió declarar y se desligó del ataque

La investigación por el crimen de Uriel Ríos , el adolescente de 17 años asesinado tras una pelea a la salida de una estudiantina en Médano de Oro, tuvo este miércoles una nueva instancia judicial. El segundo menor detenido en la causa pidió declarar ante la jueza de Niñez y Adolescencia , María Julia Camus , y durante su exposición se desligó tanto del ataque contra el hermano de la víctima como del homicidio.

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El joven, de 17 años, compareció acompañado por su abogado defensor, Darío Amaya. En diálogo con DIARIO DE CUYO , el letrado confirmó que su representado brindó su versión de lo sucedido durante la fiesta por el Día del Estudiante y también de los acontecimientos posteriores, aunque evitó revelar detalles sobre el contenido de la declaración.

Según explicó Amaya, el adolescente negó haber tenido participación en las agresiones que terminaron con la muerte de Uriel y en el episodio en el que resultó herido su hermano mellizo .

Tras prestar declaración, el menor permanece detenido en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) de Santa Lucía, donde también se encuentra alojado el otro adolescente vinculado a la investigación. Ahora, la jueza Camus deberá resolver su situación procesal y definir cómo continuará su situación judicial.

El segundo adolescente había sido detenido en el marco de la investigación por el homicidio ocurrido durante la madrugada del lunes 21 de septiembre, luego de una fiesta realizada en Finca Don Pedro, sobre calle Alfonso XIII, en Médano de Oro.

Tras finalizar el evento, se produjo un enfrentamiento entre varios jóvenes. En medio de la pelea, Uriel recibió una herida de arma blanca en el tórax que le provocó la muerte, mientras que su hermano mellizo también sufrió lesiones.

La causa está a cargo de la jueza María Julia Camus y avanzó, entre otros elementos, mediante el análisis de registros audiovisuales que permitieron reconstruir parte de lo ocurrido e identificar a adolescentes que habrían estado involucrados en el enfrentamiento.

El primer menor, de 16 años, detenido se había presentado voluntariamente ante la Justicia y quedó vinculado provisoriamente por el delito de homicidio en riña. En tanto, el segundo adolescente también fue imputado inicialmente bajo esa figura y, tras haberse abstenido de declarar en una primera instancia, finalmente solicitó brindar su versión de los hechos.

Con su declaración, la investigación suma ahora el relato de uno de los jóvenes señalados en el expediente, mientras la Justicia deberá determinar su grado de participación en el episodio que terminó con la vida de Uriel.