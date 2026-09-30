    • 30 de septiembre de 2026 - 16:49

    Allanaron una casa en Rivadavia y capturaron a un hombre que era intensamente buscado

    Estaba prófugo tras no regresar al penal durante una salida transitoria. Fue detenido en un domicilio de Villa Lourdes por la Unidad de Apoyo Investigativo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Efectivos policiales de la Unidad de Apoyo Investigativo (D-5) concretaron un operativo en el departamento Rivadavia que culminó con la captura de un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia tras evadirse del Servicio Penitenciario Provincial.

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    La medida judicial se llevó a cabo en una vivienda de Villa Lourdes, luego de tareas de investigación que permitieron determinar el domicilio exacto donde el sujeto se encontraba pernoctando de manera clandestina.

    Captura y antecedentes

    Durante el procedimiento, los uniformados identificaron al detenido como de apellido Escudero. De acuerdo con los registros oficiales, el sujeto gozaba del beneficio de salidas transitorias, pero decidió no regresar al penal en el plazo establecido, por lo que era intensamente buscado.

    Al corroborar sus antecedentes prontuariales, la Policía constató que el evadido cumplía una condena firme por los delitos de amenazas agravadas e incendio.

    Tras concretar el allanamiento, se dio intervención a la Oficina Judicial Penal, la cual dispuso la inmediata detención de Escudero y su posterior traslado de regreso al Servicio Penitenciario Provincial para que continúe cumpliendo con su condena.

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