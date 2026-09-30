Allanaron una casa en Rivadavia y capturaron a un hombre que era intensamente buscado

Estaba prófugo tras no regresar al penal durante una salida transitoria. Fue detenido en un domicilio de Villa Lourdes por la Unidad de Apoyo Investigativo.

Efectivos policiales de la Unidad de Apoyo Investigativo (D-5) concretaron un operativo en el departamento Rivadavia que culminó con la captura de un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia tras evadirse del Servicio Penitenciario Provincial.

La medida judicial se llevó a cabo en una vivienda de Villa Lourdes, luego de tareas de investigación que permitieron determinar el domicilio exacto donde el sujeto se encontraba pernoctando de manera clandestina.

Captura y antecedentes Durante el procedimiento, los uniformados identificaron al detenido como de apellido Escudero. De acuerdo con los registros oficiales, el sujeto gozaba del beneficio de salidas transitorias, pero decidió no regresar al penal en el plazo establecido, por lo que era intensamente buscado.

Al corroborar sus antecedentes prontuariales, la Policía constató que el evadido cumplía una condena firme por los delitos de amenazas agravadas e incendio.