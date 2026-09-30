Evacuaron un colegio en Capital tras una falsa amenaza de bomba y demoraron a tres menores

Tras un llamado intimidatorio que movilizó a la Brigada de Explosivos y Bomberos, la Policía identificó a los autores, les secuestró los teléfonos y dio intervención al Juzgado de Menores.

Tres adolescentes de 15 años fueron demorados este lunes luego de protagonizar una falsa amenaza de bomba que obligó a activar el protocolo de emergencia y a evacuar el colegio Santa María, en pleno centro de la Ciudad de San Juan, según consignaron desde la Policía de San Juan.

Si bien en un primer momento desde la Policía habían dado a conocer de que se trataba del Colegio María Auxiliadora, desde la misma entidad posteriormente informaron que se trataba del Colegio Santa María, ubicado en Avenida de Circunvalación Norte y Salvador María del Carril en Capital.

Lo cierto es que el operativo se originó a raíz de un llamado telefónico al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un artefacto explosivo en la institución, el cual se cortó abruptamente.

El operativo y la identificación de los autores A raíz del alerta, personal del Comando Radioeléctrico Central se constituyó inicialmente en la escuela Esteban Echeverría, donde entrevistaron a la directora del establecimiento. Tras las primeras averiguaciones, se constató que tres menores habían realizado la llamada al 911 a modo de broma, mencionando que en la otra escuela había una bomba.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades desplegaron un operativo de seguridad que incluyó la intervención de la Brigada de Explosivos (Dirección D-9) y de Bomberos. Los efectivos procedieron a la evacuación preventiva del colegio María Auxiliadora y realizaron una inspección minuciosa de todo el edificio, arrojando un resultado negativo en cuanto a la presencia de elementos peligrosos.