Valle Fértil pone en marcha un plan integral de renovación de plazas y paseos de cara a las vacaciones

En vistas al próximo período estival y con el firme objetivo de ofrecer espacios públicos cuidados, seguros y atractivos tanto para los vecinos como para el flujo turístico habitual de la zona, el municipio de Valle Fértil puso en marcha un exhaustivo plan de acondicionamiento, pintura y mantenimiento integral en plazas, plazoletas y paseos del departamento.
Las tareas operativas comenzaron activamente en la plazoleta saludable ubicada en el acceso Sur a Villa San Agustín, punto clave de ingreso a la villa cabecera. En ese sector, cuadrillas del personal municipal se desplegaron desde primeras horas de la jornada para ejecutar intervenciones de diversa índole.
Intervenciones y puesta en valor en Valle Fértil
Entre los trabajos específicos que se están llevando a cabo en el predio se destacan:
- Reparación y pintura de aparatos de salud: restauración estructural de los aparatos de salud y gimnasia al aire libre, reponiendo piezas deterioradas por el uso y aplicando pintura protectora resistente a las inclemencias climáticas.
- Mantenimiento del mobiliario urbano: pintura y reacondicionamiento general de bancos, papeleras y elementos perimetrales.
- Restauración de veredines y circulaciones: reparación de tramos de hormigón dañados, con su posterior sellado y pintura para garantizar un tránsito peatonal seguro y accesible.
- Mantenimiento forestal y ambiental: poda de arbolado público, desmalezamiento intensivo y limpieza profunda de malezas en las inmediaciones para evitar focos de suciedad y mejorar la visibilidad.
- Alumbrado público: reposición y recambio de luminarias dañadas o fuera de servicio, mejorando sensiblemente la iluminación nocturna y la seguridad ciudadana.
Fondos propios y mano de obra local
Uno de los aspectos más sobresalientes resaltados por las autoridades locales es que la totalidad de los trabajos se ejecuta mediante fuerza de trabajo propia y recursos del tesoro municipal, optimizando los presupuestos y garantizando que la inversión quede directamente en la comunidad.
Desde el Ejecutivo Municipal enfatizaron que la plazoleta de acceso Sur es sólo el punto inicial de un cronograma integral que abarcará de forma paulatina a todas las localidades y distritos que integran el departamento. La intención es que cada rincón de Valle Fértil cuente con sus espacios verdes y de recreación en óptimas condiciones para el disfrute familiar y el esparcimiento durante la temporada vacacional.