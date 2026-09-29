Valle Fértil pone en marcha un plan integral de renovación de plazas y paseos de cara a las vacaciones

El municipio de Valle Fértil arrancó con las obras en la plazoleta de acceso Sur a Villa San Agustín y las extenderá a cada una de las localidades.

El municipio de Valle Fértil comenzó con un plan de refacción integral de plazas y paseos.

En vistas al próximo período estival y con el firme objetivo de ofrecer espacios públicos cuidados, seguros y atractivos tanto para los vecinos como para el flujo turístico habitual de la zona, el municipio de Valle Fértil puso en marcha un exhaustivo plan de acondicionamiento, pintura y mantenimiento integral en plazas, plazoletas y paseos del departamento.

Las tareas operativas comenzaron activamente en la plazoleta saludable ubicada en el acceso Sur a Villa San Agustín, punto clave de ingreso a la villa cabecera. En ese sector, cuadrillas del personal municipal se desplegaron desde primeras horas de la jornada para ejecutar intervenciones de diversa índole.

Intervenciones y puesta en valor en Valle Fértil Entre los trabajos específicos que se están llevando a cabo en el predio se destacan:

Reparación y pintura de aparatos de salud: restauración estructural de los aparatos de salud y gimnasia al aire libre, reponiendo piezas deterioradas por el uso y aplicando pintura protectora resistente a las inclemencias climáticas.

restauración estructural de los aparatos de salud y gimnasia al aire libre, reponiendo piezas deterioradas por el uso y aplicando pintura protectora resistente a las inclemencias climáticas. Mantenimiento del mobiliario urbano: pintura y reacondicionamiento general de bancos, papeleras y elementos perimetrales.

pintura y reacondicionamiento general de bancos, papeleras y elementos perimetrales. Restauración de veredines y circulaciones: reparación de tramos de hormigón dañados, con su posterior sellado y pintura para garantizar un tránsito peatonal seguro y accesible.

reparación de tramos de hormigón dañados, con su posterior sellado y pintura para garantizar un tránsito peatonal seguro y accesible. Mantenimiento forestal y ambiental: poda de arbolado público, desmalezamiento intensivo y limpieza profunda de malezas en las inmediaciones para evitar focos de suciedad y mejorar la visibilidad.

poda de arbolado público, desmalezamiento intensivo y limpieza profunda de malezas en las inmediaciones para evitar focos de suciedad y mejorar la visibilidad. Alumbrado público: reposición y recambio de luminarias dañadas o fuera de servicio, mejorando sensiblemente la iluminación nocturna y la seguridad ciudadana. Fondos propios y mano de obra local Uno de los aspectos más sobresalientes resaltados por las autoridades locales es que la totalidad de los trabajos se ejecuta mediante fuerza de trabajo propia y recursos del tesoro municipal, optimizando los presupuestos y garantizando que la inversión quede directamente en la comunidad.