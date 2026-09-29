En San Juan hubo incremento en la demanda de licencias profesionales, pero no en la magnitud esperada en el EMICAR

Con la vigencia de la nueva Ley de Transporte en San Juan y un mayor movimiento en la actividad minera, se estimaba que EMICAR registraría un importante movimiento en la solicitud de licencias, tanto comunes como profesionales. Sin embargo, pese a que hubo un leve crecimiento, no es el esperado por el organismo, aunque no descartan que repunte durante el último trimestre del año.
Así lo aseguró en contacto con DIARIO DE CUYO el titular de EMICAR, Ernesto González. “Puede haberse incrementado entre un 15% y 20% la demanda tanto de licencias comunes como la profesional, pero depende de la temporalidad. No aumentó en la magnitud que habíamos esperado”, sostuvo el gerente del organismo.
Para González, parte del movimiento en las solicitudes nuevas tiene que ver con la nueva Ley de Transporte y la exigencia que establece la norma en torno a las personas que ofrecen servicio de transporte con vehículo particular por medio de distintas aplicaciones. “Muchos de los conductores profesionales que hoy están conduciendo remis o taxis también podrán ser parte de las otras plataformas. Uno cree que habrá demanda porque más personas se sumarán a esta posibilidad laboral”, analizó el sanjuanino. Sin embargo, estiman que ese impacto se dará hacia fin de año.
La actividad minera y la demanda de conductores profesionales especializados también es uno de los factores que analizan como motivo detrás del incremento de licencias profesionales nuevas. Sobre este punto, González detalló que, al tener una vigencia por cinco años, varios son los sanjuaninos que están consultando para profesionalizarse, entendiendo que el costo de la misma a la larga es una inversión. Sin embargo, saber manejar no será suficiente para estar a la altura de los requerimientos de los proyectos mineros.
“Hay expectativas con el futuro de la minería. Quienes tienen la profesionalización buscan la certificación para dar un paso más, y para eso no basta con saber conducir, sino que hay que agregar conocimiento de manejo con características propias de lo que es la conducción de camino de montaña. No basta con saber conducir, sino conocer otras cosas. Los sanjuaninos tiene que profesionalizarse y cuidar su salud porque los exámenes psicofísicos son más exigentes”, precisó González.
Valores que podrían actualizarse antes de culminar el año
Un punto a tener en cuenta es el costo a la hora de tener que sacar la licencia, sea común o profesional, o renovarla. Los valores actuales que maneja EMICAR están vigentes desde febrero, y en ese sentido desde le organismo aseguraron que por el momento se mantendrán, pero no descartan una actualización de tarifas antes de culminar el año.
“Los valores no se han tocado desde febrero. En algún momento habrá que dialogar para acordar un nuevo incremento en función de la inflación, y en base a eso coordinar las nuevas tarifas”, precisó Ernesto González.
Conforme a las tarifas actuales, los trámites en EMICAR manejan los siguientes valores:
Licencias comunes
- Hasta 65 años: pasó de $26.000 a $38.000
- Desde 66 años en adelante: pasó de $15.000 a $22.000
- Renovación hasta 65 años: pasó de $26.000 a $38.000
- Renovación desde 66 años en adelante: pasó de $15.000 a $22.000
Licencias profesionales
- Nueva licencia: pasó de $32.000 a $47.000
- Renovación hasta 70 años: pasó de $32.000 a $47.000
- Renovación desde 70 años en adelante: pasó de $27.000 a $38.000
Otros trámites
- Modificación de datos: pasó de $17.000 a $25.000
- Duplicados: pasó de $17.000 a $25.000
- Curso de educación vial: pasó de $17.000a $25.000
Requisitos para sacar la licencia común por primera vez
- Si es la primera vez, se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Saber leer.
- D.N.I. con domicilio en San Juan (excluyente).
- Curso Obligatorio SAN JUAN, el cual se realiza de manera on-line en el sitio Conduciendo Bien.
- Vehículo en condiciones para circular en vía pública (casco para motos) y cédula de identificación del vehículo.
- Aprobar examen de aptitud psicofísica y control teórico y práctico, que los realizas al asistir a tu turno.
- En el caso de ser personas entre los 16 y 17 años, deben presentar Partida de Nacimiento Legalizada e impresa y asistir con padre, madre o tutor legal para firmar autorización a conducir.
- Personas con diabetes (tipo 1 o tipo 2), hipoglucemia u otros síndromes metabólicos deben presentar informe del médico tratante, con no más de 30 días de realizado a la fecha que asiste a su turno.
Se debe solicitar turno previamente, por la página de EMICAR.
Requisitos para sacar licencia profesional por primera vez
- Saber leer y escribir
- Ser mayor de 21 años
- Tener al menos 1 año de antigüedad en clases B1 o B2
- DNI
- Presentar Licencia de Conducir en formato nacional
- Cartilla Psicofísica realizada por prestador nacional
- Certificado de Antecedentes Personales
- Certificado de Reincidencias (para todas las categorías profesionales).
- Certificado de Curso Provincial, el cual se realiza de manera on-line en el sitio de Conduciendo Bien
- Presentar Certificado de Curso Obligatorio, dictado por un prestador nacional (cargas y/o pasajeros).
- Rendir examen de idoneidad en normativas y de conducción de vehículo, conforme a la/s clase/s que agregues.
- Estudios y Antecedentes con no más de 30 días emitido.
La atención es sin turno y por orden de llegada, de lunes a viernes a partir de las 7:15 horas.