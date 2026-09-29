En San Juan hubo incremento en la demanda de licencias profesionales, pero no en la magnitud esperada en el EMICAR

Desde el organismo que otorga las licencias destacaron que hubo incremento en solicitudes, pero no en el orden que esperaban. Las expectativas puestas en la minería y la solicitud de conductores profesionales.

Con la vigencia de la nueva Ley de Transporte en San Juan y un mayor movimiento en la actividad minera, se estimaba que EMICAR registraría un importante movimiento en la solicitud de licencias, tanto comunes como profesionales. Sin embargo, pese a que hubo un leve crecimiento, no es el esperado por el organismo, aunque no descartan que repunte durante el último trimestre del año.

Así lo aseguró en contacto con DIARIO DE CUYO el titular de EMICAR, Ernesto González. “Puede haberse incrementado entre un 15% y 20% la demanda tanto de licencias comunes como la profesional, pero depende de la temporalidad. No aumentó en la magnitud que habíamos esperado”, sostuvo el gerente del organismo.

Para González, parte del movimiento en las solicitudes nuevas tiene que ver con la nueva Ley de Transporte y la exigencia que establece la norma en torno a las personas que ofrecen servicio de transporte con vehículo particular por medio de distintas aplicaciones. “Muchos de los conductores profesionales que hoy están conduciendo remis o taxis también podrán ser parte de las otras plataformas. Uno cree que habrá demanda porque más personas se sumarán a esta posibilidad laboral”, analizó el sanjuanino. Sin embargo, estiman que ese impacto se dará hacia fin de año.

La actividad minera y la demanda de conductores profesionales especializados también es uno de los factores que analizan como motivo detrás del incremento de licencias profesionales nuevas. Sobre este punto, González detalló que, al tener una vigencia por cinco años, varios son los sanjuaninos que están consultando para profesionalizarse, entendiendo que el costo de la misma a la larga es una inversión. Sin embargo, saber manejar no será suficiente para estar a la altura de los requerimientos de los proyectos mineros.

“Hay expectativas con el futuro de la minería. Quienes tienen la profesionalización buscan la certificación para dar un paso más, y para eso no basta con saber conducir, sino que hay que agregar conocimiento de manejo con características propias de lo que es la conducción de camino de montaña. No basta con saber conducir, sino conocer otras cosas. Los sanjuaninos tiene que profesionalizarse y cuidar su salud porque los exámenes psicofísicos son más exigentes”, precisó González.