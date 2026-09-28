Suecia prepara el desembarco de más empresas en San Juan y ofrece garantías para financiar sus operaciones en la minería

El interés de Suecia por la minería sanjuanina ya no se limita a la posibilidad de vender maquinaria, tecnología o servicios a los grandes proyectos de cobre. El país europeo busca acompañar el desembarco de sus empresas proveedoras con herramientas de financiamiento y garantías públicas, en un movimiento que puede abrir una nueva etapa en la relación económica con San Juan.

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Así lo planteó el embajador de Suecia en Argentina, Torsten Ericsson, durante su tercera visita a la provincia en un año y medio. El diplomático llegó nuevamente a San Juan para mantener reuniones con autoridades y actores del sector minero y destacó que la delegación que lo acompaña no está integrada únicamente por compañías privadas.

"Quiero destacar que ha llegado gente desde Suecia para esta delegación y este encuentro que representan a agencias suecas de promoción, de financiación, de cooperación y de investigación también", explicó Ericsson en un mano a mano con DIARIO DE CUYO.

El embajador definió a la comitiva como parte del denominado "Team Sweden", una estructura que articula a empresas y organismos públicos para facilitar la internacionalización de compañías suecas. El esquema incluye herramientas de asesoramiento, promoción y financiamiento para empresas que buscan desarrollar negocios en el exterior.

Uno de los puntos más novedosos de la visita aparece cuando Ericsson explicó qué necesita una empresa sueca para decidirse a avanzar en un mercado como el argentino. "Siempre en el sector privado para hacer nuevas apuestas es importante el crédito", señaló. Y explicó que los proveedores suecos pueden recurrir a sus propios bancos, pero que existe además la posibilidad de contar con una garantía pública de Suecia. "Puede ser muy beneficioso e importante tener una garantía para el crédito de parte de una entidad pública en Suecia, una agencia de créditos de exportación", afirmó.

La herramienta no es menor. La estructura oficial sueca de promoción de exportaciones incluye a la Agencia Sueca de Crédito a la Exportación (EKN), que otorga garantías estatales para cubrir riesgos de operaciones de exportación, y al banco público Svensk Exportkredit (SEK), que participa en el financiamiento de operaciones internacionales. Las garantías de EKN también pueden alcanzar a empresas proveedoras y subcontratistas de grandes operaciones.

Ericsson confirmó que representantes de este tipo de organismos forman parte de la delegación que llegó a San Juan. "Tenemos representantes acá de ese tipo de agencias", sostuvo. La presencia de esos organismos le agrega una dimensión diferente a la visita: el objetivo no es solamente identificar oportunidades comerciales, sino también analizar cómo facilitar financieramente el ingreso de compañías suecas al mercado minero provincial.

Ericsson sostuvo que buena parte de las empresas suecas vinculadas a la minería ya tiene algún tipo de presencia en Argentina. Mencionó, entre otras, a Sandvik, Scania y otras compañías dedicadas a maquinaria, transporte, servicios, telecomunicaciones y seguridad. Pero aseguró que todavía existe margen para ampliar ese universo. "Yo creo que con todo lo que pasa ahora con grandes proyectos más y más de las empresas suecas van a establecerse acá de una forma u otra", afirmó.

Según explicó, ese desembarco puede producirse mediante representantes y distribuidores, pero también a través de "centros propios". El embajador agregó un dato relevante para San Juan: existen empresas suecas que todavía no tienen una filial o sucursal en Argentina, aunque sí operan en Chile y siguen con atención el desarrollo minero argentino.

"Hay empresas que tal vez no tienen subsidiarios o sucursales en Argentina, pero que están en Chile, por ejemplo, y se interesan también por lo que pasa acá", señaló.

La expansión de Vicuña, Los Azules y los demás proyectos de cobre aparece así como una oportunidad para ampliar el mapa de proveedores extranjeros que buscan participar del desarrollo de la minería sanjuanina.

La Embajada sueca ya había realizado en mayo de 2025 una misión minera a San Juan que incluyó reuniones con Vicuña, Los Azules, Veladero, Aldebaran y otros actores del sector. En aquella oportunidad, una delegación de empresas suecas buscó identificar oportunidades concretas de colaboración tecnológica y comercial.

El desembarco de empresas extranjeras abre, además, otra discusión: cuánto de esa actividad puede quedar en San Juan. Ericsson consideró posible que las compañías suecas se asocien con empresas locales y aseguró que ese proceso ya comenzó. "Yo creo que sí. Y ya se está haciendo", respondió al ser consultado sobre la posibilidad de que firmas suecas formen asociaciones con proveedores sanjuaninos.

El embajador remarcó que cada empresa deberá tomar sus propias decisiones, pero destacó la política provincial de fomentar este tipo de vínculos. "Yo sé que es la ambición del Gobierno provincial de fomentar ese tipo de colaboraciones, inversiones. Y yo creo que van a venir", sostuvo.

La cuestión de los recursos humanos aparece como otro de los desafíos. Ericsson advirtió que el crecimiento minero no demanda solamente cantidad de trabajadores, sino también perfiles especializados. "También mano de obra calificada y que a veces puede ser difícil conseguirlo", explicó.

En ese punto hizo una comparación con las propias provincias mineras de Suecia, donde existe el mismo desafío de atraer trabajadores para que se radiquen en las zonas donde se desarrolla la actividad. "Un desafío de una provincia como San Juan, igual como provincias mineras en Suecia, es atraer a la gente a establecerse, a vivir, a trabajar en la zona", señaló.

El recuerdo de la volatilidad

Ericsson también se refirió al nuevo escenario argentino y, puntualmente, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Consultado sobre si desde Suecia perciben un clima más favorable para la minería y la llegada de capitales, respondió afirmativamente, aunque marcó una diferencia entre las grandes inversiones mineras y las empresas proveedoras.

"Hay que acordarse de que las empresas suecas no hacen inversiones del tamaño que califican para Vicuña, por ejemplo, Los Azules, muchas otras empresas", explicó.

Sin embargo, sostuvo que el RIGI también resulta importante para esas compañías porque las grandes inversiones mineras generan oportunidades para sus proveedores.

"Es importante para ellos el sistema RIGI. Eso significa que las inversiones que van a regresar son importantes para las empresas suecas proveedoras también", afirmó.

El diplomático reconoció que existe "un gran interés por lo que pasa en Argentina en general" debido a los cambios rápidos de la economía y de la política económica.

"Eso fomenta un gran interés", sostuvo, y mencionó las inversiones que se están concretando en minería y otros sectores.

Pero inmediatamente introdujo una advertencia. "Ahora todavía hay que acordarse de que también hay riesgos", dijo.

Ericsson se refirió específicamente a la historia de volatilidad financiera de Argentina y explicó que ese antecedente continúa pesando a la hora de evaluar operaciones.

"Hay una historia de volatilidad financiera y eso queda, por supuesto, en memoria y por eso que, por ejemplo, las garantías de crédito pueden ser muy importantes", afirmó.