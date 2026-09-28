¡Inolvidable! UPCN gritó campeón invicto en Brasil y se trajo la Copa Internacional a San Juan

Hay triunfos que valen mucho más que un trofeo, y lo vivido el domingo en el Ginásio da Univille de Santa Catarina quedará guardado en las páginas doradas del vóley sanjuanino. En una demostración de coraje, mística y vóley de alto vuelo, UPCN San Juan Vóley derrotó 3-2 a Joinville Vôlei en el partido decisivo y se consagró campeón invicto de la primera edición de la Copa Internacional Brasil Atacadista.

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El trámite de la final fue una auténtica batalla épica frente a un rival durísimo y empujado por su gente. Joinville arrancó golpeando primero y se quedó con el set inicial por 25-19. Sin embargo, lejos de sentir el impacto, la escuadra sanjuanina sacó a relucir el aplomo y la jerarquía que caracterizan a la institución. Con una lectura táctica impecable en el bloqueo y mayor efectividad en la contra, el Cóndor dio vuelta la historia adjudicándose los siguientes parciales por 25-17 y 25-21, quedando a un solo paso de la gloria.

El dueño de casa vendió cara la derrota, apretó los dientes en el cuarto capítulo para adjudicárselo por 25-19 y forzar la definición al tie-break. Allí, en la hora de la verdad, el drama y la emoción llegaron a su punto máximo. Cada punto se peleó con el alma en el piso del estadio brasilero. La paridad fue absoluta hasta los tramos finales, cuando UPCN mostró mayor templanza para jugar con el corazón caliente y la cabeza fría. Fue entonces cuando apareció la mano zurda y certera de Alejandro Toro: con un remate inapelable que picó en suelo rival, stamped el 15-13 definitivo y desató el desahogo y el abrazo fraternal de todo el plantel en la cancha.

La consagración en tierras santacatarinenses no fue casualidad, sino el fruto de un trabajo colectivo extraordinario. UPCN cerró su participación con un registro invicto perfecto: cinco partidos disputados y cinco victorias resonantes, dejando en el camino a potencias y animadores del vóley brasileño como Fluminense, Vôlei APAN Blumenau y ADV Jaraguá, entre otros.

Más allá del trofeo que descansará en las vitrinas del club, esta gira internacional le permitió al cuerpo técnico probar variantes, ajustar sistemas y afianzar la química de un grupo que sueña en grande.

UPCN pegó la vuelta tras coronarse en Brasil y ya apunta a la Supercopa

El "Cóndor" sanjuanino retornó al país con el trofeo invicto de la Copa Brasil Atacadista en sus manos y sumó rodaje de jerarquía mundial ante el combinado de Japón. Ahora encara la recta final de su preparación para disputar la Supercopa en Morón frente a los mejores de la temporada.

Con la copa en sus manos y la satisfacción del deber cumplido, la delegación sanjuanina emprenderá el regreso a la provincia para encarar el último tramo de su puesta a punto. La mente ya está puesta en el primer gran objetivo oficial del calendario: los días 16 y 17 de octubre, en Buenos Aires, el multicampeón disputará la Supercopa, dando inicio formal a la temporada 2026/27 con la ilusión intacta y la vara en lo más alto.

Luego de firmar un paso histórico e impecable en Santa Catarina, el plantel de UPCN San Juan Vóley ya se encuentra de regreso en la Argentina para retomar los entrenamientos en su complejo y encarar el último tramo de la pretemporada.

Con la máquina aceitada y el ánimo bien arriba, la escuadra conducida por Fabián Armoa apuntará todos sus cañones al arranque formal de la temporada 2026/27. El primer gran objetivo será la Supercopa Argentina, certamen que reunirá a los cuatro mejores de la última liga y se disputará de manera directa a eliminación en el Polideportivo Gorki Grana de la ciudad bonaerense de Morón.

El plato fuerte de las semifinales se vivirá el próximo viernes 16 de octubre a las 21:00, cuando UPCN se mida mano a mano frente a Boca Juniors por el pase a la gran final. En la otra llave del cuadro se cruzarán Ciudad Vóley y Monteros Vóley.

Los dos ganadores del viernes avanzarán a la definición por el título, agendada para la jornada del sábado 17 de octubre. Con la mística intacta y el impulso de la copa lograda en Brasil, el "Gremial" sueña con iniciar el año calendario levantando un nuevo trofeo oficial para las vitrinas de San Juan.