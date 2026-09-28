    • 28 de septiembre de 2026 - 13:16

    Dominio pocitano en La Rioja: Rodrigo Díaz y Maribel Aguirre festejaron en Chamical

    Los pedalistas de la Municipalidad de Pocito encabezaron una actuación impecable en la 71ª edición de la tradicional competencia ciclística. Díaz se adjudicó la categoría Élite y Aguirre hizo lo propio entre las Damas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de Pocito volvió a rubricar su protagonismo en el ciclismo regional con una actuación colectiva brillante en la 71ª edición de la tradicional Vuelta Ciclista de Chamical, en la provincia de La Rioja. En un trazado exigente y frente a varios de los mejores exponentes de la zona, el conjunto sanjuanino impuso las condiciones del pelotón y se adueñó de las clasificaciones generales en las dos ramas principales.

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    En la categoría Élite masculina, Rodrigo Díaz firmó una labor tácticamente impecable para quedarse con la victoria. El dominio pocitano no se limitó al escalón más alto del podio: Gerardo Tivani aportó su rodaje e experiencia para finalizar en un destacado tercer puesto, mientras que el juvenil Santiago Alé completó la gran jornada del equipo cruzando la meta en la sexta posición.

    Por su parte, la rama femenina tuvo como clara referencia a Maribel Aguirre. La sanjuanina desplegó toda su jerarquía para quedarse con la clasificación general entre las Damas, sellando un fin de semana soñado de doble coronación para la escuadra municipal.

    Con la preparación física en su punto más alto y el rodaje competitivo aceitado gracias a estos triunfos interprovinciales, el conjunto pocitano se perfila una vez más como uno de los grandes candidatos a pelear las clásicas locales y las citas mayores del ciclismo en la provincia.

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