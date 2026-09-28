Dominio pocitano en La Rioja: Rodrigo Díaz y Maribel Aguirre festejaron en Chamical

Los pedalistas de la Municipalidad de Pocito encabezaron una actuación impecable en la 71ª edición de la tradicional competencia ciclística. Díaz se adjudicó la categoría Élite y Aguirre hizo lo propio entre las Damas.

La Municipalidad de Pocito volvió a rubricar su protagonismo en el ciclismo regional con una actuación colectiva brillante en la 71ª edición de la tradicional Vuelta Ciclista de Chamical, en la provincia de La Rioja. En un trazado exigente y frente a varios de los mejores exponentes de la zona, el conjunto sanjuanino impuso las condiciones del pelotón y se adueñó de las clasificaciones generales en las dos ramas principales.

En la categoría Élite masculina, Rodrigo Díaz firmó una labor tácticamente impecable para quedarse con la victoria. El dominio pocitano no se limitó al escalón más alto del podio: Gerardo Tivani aportó su rodaje e experiencia para finalizar en un destacado tercer puesto, mientras que el juvenil Santiago Alé completó la gran jornada del equipo cruzando la meta en la sexta posición.

Por su parte, la rama femenina tuvo como clara referencia a Maribel Aguirre. La sanjuanina desplegó toda su jerarquía para quedarse con la clasificación general entre las Damas, sellando un fin de semana soñado de doble coronación para la escuadra municipal.

Puesta a punto con la mirada en el calendario rutero El contundente desempeño en suelo riojano cobra un valor estratégico clave de cara a los próximos desafíos del equipo. La escuadra de la Municipalidad de Pocito transita la fase final de su preparación con la mira puesta en el inicio de la temporada de ruta sanjuanina 2026/2027, cuyo calendario oficial de 14 fechas comenzará el próximo 22 de noviembre.