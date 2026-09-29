Jáchal lidera en inclusión: la Unión Vecinal de Niquivil es la primera entidad en estrenar baño adaptado

En un paso decisivo hacia la eliminación de barreras arquitectónicas y la equiparación de derechos, la Unión Vecinal de Niquivil, en Jáchal, se convirtió en la primera institución de todo el territorio provincial en recibir el kit de adaptación de baños otorgado por el Ministerio de Familia , a través de la Dirección de Personas con Discapacidad.

Ubicada en el Lote Hogar 48, a más de 20 kilómetros de la ciudad de San José de Jáchal , esta entidad cumple un rol medular en el tejido social del distrito. No sólo es la encargada de suministrar el servicio de agua potable a la población local, sino que además sostiene una intensa agenda de actividades deportivas, culturales y sociales. Con la llegada de este equipamiento, la institución da un salto cualitativo para garantizar que sus instalaciones sean verdaderamente de acceso universal.

El kit entregado contempla todos los elementos necesarios para transformar la infraestructura sanitaria en un espacio seguro y funcional para personas con movilidad reducida o discapacidad motriz. La provisión incluye:

Esta incorporación permitirá que el cuerpo de sanitarios de la Unión Vecinal pase de ser un espacio genérico a un sanitario con los requerimientos técnicos adecuados para quienes necesitan asistencia o elementos de apoyo en su vida cotidiana.

Compromiso territorial con la comunidad de Jáchal

El impacto de esta acción trasciende la obra técnica y se consolida en la vida diaria de los vecinos de Niquivil. Así lo destacó Ramiro Vega, presidente de la Unión Vecinal, quien resaltó el valor social de la iniciativa: “Es muy funcional poder equipar un baño con estos elementos ya que, si bien no contamos con un programa o actividades específicas dirigidas a personas con discapacidad, siempre estamos atentos a poder colaborar y fundamentalmente estamos comprometidos con la inclusión para que nadie quede fuera. De hecho, en nuestras instalaciones tenemos un salón de usos múltiples donde se practican diferentes deportes, también se hacen fiestas y eventos destinados a toda la comunidad y por supuesto vienen familias del distrito o de la zona que tienen integrantes con discapacidad. Ahora el baño que era exclusivo para uso de las personas con discapacidad tendrá todo lo necesario”.

Vega enfatizó además que, a partir de esta instalación, el predio de la Unión Vecinal, junto con el jardín de infantes del distrito, se posiciona como uno de los únicos puntos adaptados para personas con discapacidad en la zona, marcando un avance clave para el departamento Jáchal.

Un programa fundamentado en derechos y estadísticas locales

El programa Adaptación de Baños para Personas con Discapacidad fue lanzado este año como una herramienta pública concreta para derribar las barreras físicas que limitan la autonomía, tanto en hogares particulares como en espacios comunitarios de uso público y privado.

La urgencia de estas políticas se respalda en los datos locales: se estima que el 31,2% de la población con discapacidad en San Juan presenta una discapacidad motora. Esta condición no sólo exige reformas edilicias en las viviendas particulares para encarar las rutinas diarias con dignidad, sino que requiere de instituciones comunitarias adecuadamente preparadas para ofrecer atención segura, accesible y de calidad.

Fundamentado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el marco normativo vigente, el programa de la Dirección de Personas con Discapacidad despliega dos líneas de acción:

Línea Domiciliaria: enfocada en adaptar baños en viviendas particulares.

enfocada en adaptar baños en viviendas particulares. Línea Institucional: destinada a entidades y espacios comunitarios para garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación.

Avances en la provincia y alcance en Jáchal

El alcance del programa viene mostrando un ritmo sostenido en todo el territorio sanjuanino. A principios del mes de septiembre, 24 personas con discapacidad de distintas edades y en situación de vulnerabilidad socioeconómica recibieron kits para adaptar los sanitarios de sus viviendas particulares. Los beneficiarios pertenecían a los departamentos de Rawson, Pocito, Chimbas, Zonda, Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Albardón y Caucete.

A este cupo provincial se sumaron este martes 29 de septiembre 5 familias jachalleras, quienes recibieron los módulos para adaptar sus sanitarios domiciliarios, mejorando de manera directa su accesibilidad y calidad de vida diaria.

Requisitos y vías de contacto

Para acceder a las líneas de este programa, la autoridad estatal establece requisitos específicos según la modalidad:

Para personas particulares: contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, encontrarse en situación socioeconómica vulnerable y presentar una condición de discapacidad motora o movilidad reducida.

contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, encontrarse en situación socioeconómica vulnerable y presentar una condición de discapacidad motora o movilidad reducida. Para instituciones u organizaciones: desarrollar acciones comunitarias o a favor de personas con discapacidad, contar con la Personería Jurídica vigente, estatuto de la ONG, fotocopia de DNI de los integrantes de la Comisión Directiva, constancia de CUIT, plano del inmueble y registro fotográfico actual del sanitario a intervenir.

Canales de atención e inscripción: las instituciones o particulares interesados en postular al programa pueden comunicarse a través de los siguientes medios: