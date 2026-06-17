Ghana golpeó sobre el final y venció a Panamá 1-0 en su debut mundialista

Ghana se quedó con una valiosa victoria por 1-0 ante Panamá en el Estadio Toronto gracias a un gol convertido en tiempo de descuento, en un partido muy parejo correspondiente a la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026.

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El conjunto panameño había sido superior durante gran parte del encuentro y fue el primero en generar peligro. Apenas al minuto de juego, Ismael Díaz Waterman exigió al arquero Lawrence Ati-Zigi con una definición acrobática que estuvo cerca de abrir el marcador. Con el correr de los minutos, los dirigidos por Thomas Christiansen mantuvieron la iniciativa, aprovecharon los espacios por las bandas y obligaron varias veces a la defensa africana a replegarse.

Panamá tuvo otra ocasión clara a los 33 minutos, cuando Cristian Martínez encontró espacio para rematar dentro del área, aunque no logró darle dirección al balón. Más tarde, Carlos Harvey y Jiovany Ramos también probaron desde media distancia, pero sin precisión.

Ghana, por su parte, respondió con algunas aproximaciones aisladas. Antoine Semenyo desperdició una gran oportunidad sobre el cierre del primer tiemp o y Jordan Ayew estuvo a centímetros de conectar un balón que pudo haber significado la apertura del marcador en el complemento.

Tras el descanso, el trámite se mantuvo equilibrado. Los africanos mostraron una mejor versión ofensiva y generaron peligro mediante Jonas Adjetey, Semenyo y Ayew, mientras que Panamá respondió con llegadas de Carlos Martínez y José Luis Rodríguez.

Con el paso de los minutos, el desgaste físico comenzó a sentirse y ambos entrenadores recurrieron al banco de suplentes para refrescar sus equipos. Cuando parecía que el empate estaba sellado, Ghana encontró la jugada decisiva.

A los 94 minutos, Brandon Thomas-Asante desbordó por la izquierda, frenó antes de llegar al fondo y envió un centro preciso al área. Allí apareció Caleb Yirenkyi, quien conectó el balón para vencer a Orlando Mosquera y marcar el único gol de la noche.

Panamá tuvo una última oportunidad en el tiempo añadido con un tiro libre que incluso llevó a Mosquera al área rival. El arquero ganó de cabeza y dejó la pelota servida en el punto penal, pero ningún compañero logró conectar para forzar el empate.

De esta manera, Ghana sumó tres puntos fundamentales en su estreno mundialista y quedó bien posicionada en un Grupo L que también integran Inglaterra y Croacia. Panamá, que mostró buenos pasajes de juego pero careció de eficacia, se fue con las manos vacías pese a haber estado cerca de rescatar un empate.