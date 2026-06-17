Inglaterra goleó a Croacia 4-2 en un partidazo y lanzó una seria advertencia en el Mundial 2026

En lo que fue, hasta ahora, el encuentro más atractivo del Mundial 2026, Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia en el marco de la primera fecha del Grupo J y dejó una señal contundente de sus aspiraciones en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Thomas Tuchel mostró poder ofensivo, personalidad y una gran jerarquía individual para quedarse con tres puntos clave en su estreno.

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Los ingleses comenzaron mejor y encontraron la ventaja a los 12 minutos. Harry Kane transformó en gol un penal que debió ejecutarse dos veces, ya que el arquero Dominik Livakovic había contenido el primer remate adelantándose de su línea.

Croacia reaccionó y logró empatar a los 36 minutos con una joya de Martin Baturina. El mediocampista sacó un remate preciso que dejó sin chances a Jordan Pickford y puso el 1-1.

Sin embargo, Inglaterra volvió a golpear antes del descanso. A los 41 minutos, Kane apareció completamente solo en el área para conectar de cabeza un centro de Declan Rice y establecer el 2-1. Cuando parecía que los europeos se irían al entretiempo en ventaja, apareció la experiencia croata: Ivan Perisic bajó una pelota de cabeza y asistió a Petar Musa, que definió con categoría para sellar el 2-2 en la última acción de la primera mitad.

Lejos de acusar el golpe, los Tres Leones regresaron al campo con la misma intensidad. Apenas a los 4 minutos del complemento, Jude Bellingham culminó una gran acción ofensiva para volver a adelantar a Inglaterra.

A partir de allí, el conjunto de Tuchel dominó el trámite y generó numerosas situaciones de peligro. Livakovic sostuvo con varias atajadas espectaculares a una Croacia que resistía como podía. No obstante, la presión inglesa terminó dando resultado.

A los 39 minutos del segundo tiempo, Bukayo Saka asistió a Marcus Rashford, que controló, enganchó y definió con precisión para decretar el 4-2 definitivo y desatar el festejo inglés.

Con esta victoria, Inglaterra quedó bien posicionada en el Grupo J y confirmó su condición de candidata. En la próxima fecha enfrentará a Ghana el 23 de junio, desde las 17, en Boston. Croacia, por su parte, intentará recuperarse cuando se mida ese mismo día ante Panamá, desde las 20, en Toronto.

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