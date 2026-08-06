Masiva reunión de hinchas por la crisis de Unión de Villa Krause: hubo reclamos, tensión y ninguna solución

La crisis que atraviesa Atlético Unión sumó un nuevo capítulo. En medio del conflicto por las deudas, la falta de pago al plantel profesional y las recientes renuncias dentro de la Comisión Directiva, decenas de hinchas se autoconvocaron en el Gigante de Rawson para exigir respuestas y reclamar un cambio en la conducción del club.

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Durante la reunión, integrantes de la dirigencia se hicieron presentes para dialogar con los simpatizantes. Allí confirmaron que el presidente Luis Algañaraz no presentó su renuncia, aunque reconocieron la delicada situación económica que atraviesa la institución.

Sin embargo, según relataron los propios hinchas, no hubo anuncios concretos sobre cómo se resolverá la crisis.

Eduardo Palacio, uno de los impulsores de la convocatoria, contó a DIARIO DE CUYO que la reunión se desarrolló sin incidentes y destacó la importante participación de socios e hinchas. "Lo positivo fue que fue mucha gente. Queríamos que todo se desarrollara sin violencia y así fue", señaló.

Según explicó, uno de los reclamos más fuertes provino del sector del hockey sobre patines, cuyos integrantes manifestaron su preocupación por el futuro de la disciplina. "Ellos pidieron que el hockey sea manejado por gente del hockey porque entienden que, si esto sigue así, a fin de año puede desaparecer dentro del club", sostuvo.

Palacio afirmó que los representantes de la Comisión Directiva admitieron la existencia de deudas, aunque no informaron montos ni presentaron un plan para revertir la situación. "Reconocieron la deuda, pero cuando les preguntamos cómo la iban a pagar y cuál era el proyecto para sacar adelante al club, no supieron contestar", aseguró.

Durante el encuentro, los dirigentes señalaron que mantienen expectativas de recibir algún subsidio, aunque esa explicación no convenció a los presentes. "Nos pidieron tiempo, pero creemos que tiempo ya no hay", expresó el hincha.

Lo cierto es que el plantel no se entrenó durante el miércoles y este jueves por la tarde se reunen para saber cómo seguir, lo cierto es que el domingo el Azul visitará a Atenas en Pocito. Este medio pudo contactarse con Eduardo Cachilo Magallanes, quien negó haber planteado la renuncia aunque reconoció que es difícil trabajar "bajo esas condiciones".

El principal pedido: que den un paso al costado

Los simpatizantes insistieron en que la mejor alternativa para recuperar la estabilidad institucional es la renovación de las autoridades.

"Nosotros creemos que lo mejor que puede pasarle al club es que den un paso al costado. No queremos violencia, queremos argumentos y una salida ordenada para que llegue gente nueva", manifestó Palacio.

También reveló que el tesorero, Enrique Tello, reconoció errores en la conformación de la actual Comisión Directiva.

Lo cierto es que habrá un nuevo capítulo este viernes cuando los hinchas volverán a reunirse a las 21, nuevamente en el Gigante de Rawson, con la expectativa de obtener definiciones concretas.

Mientras tanto, un grupo de simpatizantes analiza volver a asociarse para recuperar participación institucional y poder exigir formalmente información sobre la administración del club.

La crisis deportiva e institucional mantiene en alerta a Atlético Unión, que atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, con incertidumbre tanto dentro como fuera de la cancha.