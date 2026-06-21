Víctor Cabello: "Argentina tiene confianza para todo y eso potencia"

"Argentina tiene algo clave en el fútbol y es la confianza. Eso potencia y simplifica todo. Esperemos que repita lo que que mostró en el debut porque fue muy bueno y nos demostró que tiene hambre de gloria. Eso nos llena de ilusiones, de ganas de pensar en que se puede repetir. En lo futbolístico, estrictamente, ese nivel de juego, de presión, de velocidad y precisión es un sello de este Argentina de Scaloni y sea cual sea el rival, no cambiará la postura. Asi juega y asi gana. El Mundial de verdad empezará en los Octavos de Final para mi, antes no, pero Argentina no medirá nada antes, siempre a fondo porque tiene cómo", dijo.