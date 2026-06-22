Mundial 2026: qué necesita Uruguay para clasificar a los 16vos de final

El conjunto de Marcelo Bielsa llega a la última fecha con chances concretas de avanzar y definirá su futuro frente a España, líder del Grupo H.

Uruguay llegará con vida a la última jornada del Grupo H del Mundial 2026, aunque sin margen para relajarse si quiere estar en dieciseisavos de final. Tras igualar 1-1 con Arabia Saudita en el debut y empatar 2-2 frente a Cabo Verde en la segunda fecha, acumula dos unidades y se ubica en el segundo puesto.

La goleada de España sobre Arabia Saudita modificó el panorama del grupo. Con ese resultado, el seleccionado europeo quedó como líder con cuatro puntos, mientras que el conjunto africano también suma dos (como la Celeste). Los asiáticos, por su parte, cierran la tabla con una unidad.

Qué resultados clasifican a Uruguay en la última fecha del Mundial 2026 Con dos puntos en el Grupo H, la Celeste afrontará una jornada decisiva frente a España. Estos son los escenarios posibles:

Si le gana a España: clasificará a los dieciseisavos de final con cinco puntos, muy posiblemente en primer lugar.

clasificará a los dieciseisavos de final con cinco puntos, muy posiblemente en primer lugar. Si empata con España : llegará a tres unidades y avanzará si no hay un ganador entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Con el otro partido igualado, España llegaría a cinco puntos y tanto Uruguay como Cabo Verde alcanzarían tres, mientras que Arabia cerraría con dos. Allí entrarían en juego los criterios de desempate para definir posiciones y, por el momento, lo favorecen.

: llegará a tres unidades y avanzará si no hay un ganador entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Con el otro partido igualado, España llegaría a cinco puntos y tanto Uruguay como Cabo Verde alcanzarían tres, mientras que Arabia cerraría con dos. Allí entrarían en juego los criterios de desempate para definir posiciones y, por el momento, lo favorecen. Si pierde con España: quedará con dos puntos y deberá esperar otros resultados. Todavía podría aspirar a uno de los ocho cupos reservados para los mejores terceros de la fase de grupos, aunque dependería de resultados ajenos y de una diferencia de gol favorable. El encuentro se jugará el 26 de junio en Guadalajara y definirá gran parte del futuro de Uruguay. El duelo ante España aparece como una verdadera final. Buscará dar el golpe frente al líder del grupo para evitar cálculos y asegurar su lugar en la ronda eliminatoria del Mundial.

La combinaciones para que Uruguay clasifique a 16vos del Mundial Gana Uruguay y gana Cabo Verde