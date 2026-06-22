    • 22 de junio de 2026 - 10:13

    Mundial 2026: qué necesita Uruguay para clasificar a los 16vos de final

    El conjunto de Marcelo Bielsa llega a la última fecha con chances concretas de avanzar y definirá su futuro frente a España, líder del Grupo H.

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    La goleada de España sobre Arabia Saudita modificó el panorama del grupo. Con ese resultado, el seleccionado europeo quedó como líder con cuatro puntos, mientras que el conjunto africano también suma dos (como la Celeste). Los asiáticos, por su parte, cierran la tabla con una unidad.

    Qué resultados clasifican a Uruguay en la última fecha del Mundial 2026

    Con dos puntos en el Grupo H, la Celeste afrontará una jornada decisiva frente a España. Estos son los escenarios posibles:

    • Si le gana a España: clasificará a los dieciseisavos de final con cinco puntos, muy posiblemente en primer lugar.
    • Si empata con España: llegará a tres unidades y avanzará si no hay un ganador entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Con el otro partido igualado, España llegaría a cinco puntos y tanto Uruguay como Cabo Verde alcanzarían tres, mientras que Arabia cerraría con dos. Allí entrarían en juego los criterios de desempate para definir posiciones y, por el momento, lo favorecen.
    • Si pierde con España: quedará con dos puntos y deberá esperar otros resultados. Todavía podría aspirar a uno de los ocho cupos reservados para los mejores terceros de la fase de grupos, aunque dependería de resultados ajenos y de una diferencia de gol favorable.

    El encuentro se jugará el 26 de junio en Guadalajara y definirá gran parte del futuro de Uruguay. El duelo ante España aparece como una verdadera final. Buscará dar el golpe frente al líder del grupo para evitar cálculos y asegurar su lugar en la ronda eliminatoria del Mundial.

    La combinaciones para que Uruguay clasifique a 16vos del Mundial

    Gana Uruguay y gana Cabo Verde

    • Uruguay – 5 pts.
    • Cabo Verde – 5 pts.
    • España – 4 pts.
    • Arabia Saudita – 1 pt.

    Gana Uruguay y empatan España-Arabia Saudita

    • Uruguay – 5 pts.
    • España – 4 pts.
    • Cabo Verde – 3 pts.
    • Arabia Saudita – 2 pts.

    Gana Uruguay y gana Arabia Saudita

    • Uruguay – 5 pts.
    • España – 4 pts. (desempata por haber vencido a Arabia Saudita)
    • Arabia Saudita – 4 pts.
    • Cabo Verde – 2 pts.

    Empatan Uruguay y Cabo Verde, y gana España

    • España – 5 pts. (DG actual +4)
    • Cabo Verde – 5 pts. (DG actual 0)
    • Uruguay – 4 pts.
    • Arabia Saudita – 1 pt.

    Empatan Uruguay y Cabo Verde, y empatan España-Arabia Saudita

    • España – 5 pts.
    • Uruguay – 3 pts. (DG 0, 2 puntos de fair play)
    • Cabo Verde – 3 pts. (DG 0, 3 puntos de fair play)
    • Arabia Saudita – 2 pts.

    Empatan Uruguay y Cabo Verde, y gana Arabia Saudita

    • España – 5 pts.
    • Arabia Saudita – 4 pts.
    • Uruguay – 3 pts.
    • Cabo Verde – 2 pts.

    Gana España y gana Cabo Verde

    • España – 7 pts.
    • Cabo Verde – 5 pts.
    • Uruguay – 2 pts.
    • Arabia Saudita – 1 pt.

    Gana España y empatan Uruguay-Cabo Verde

    • España – 7 pts.
    • Cabo Verde – 3 pts.
    • Uruguay – 2 pts. (DG -1 o mejor)
    • Arabia Saudita – 2 pts. (DG -4)

    Gana España y gana Arabia Saudita

    • España – 7 pts.
    • Arabia Saudita – 4 pts.
    • Uruguay – 3 pts. (DG -1 o mejor, 2 puntos de fair play)
    • Cabo Verde – 3 pts. (DG -1 o mejor, 3 puntos de fair play)

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