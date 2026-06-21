Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde y dejó abierta la definición del Grupo H en el Mundial 2026

Uruguay dejó escapar una victoria clave en el Mundial 2026 al igualar 2-2 frente a Cabo Verde en Miami, por la segunda fecha del Grupo H. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa comenzó abajo en el marcador, logró dar vuelta el resultado antes del descanso, pero t erminó pagando caro una falla defensiva en el complemento y sumó un punto que mantiene completamente abierta la lucha por la clasificación.

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El encuentro comenzó con mucha fricción y pocas situaciones claras. La primera oportunidad importante fue para la Celeste a los 14 minutos, cuando Federico Valverde desperdició un contraataque que pudo haber significado la apertura del marcador.

Sin embargo, el golpe llegó del lado africano. A los 20 minutos, Kevin Pina ejecutó un tiro libre desde larga distancia que sorprendió a Fernando Muslera . El remate pasó por el medio de la barrera y se convirtió en el 1-0 para Cabo Verde , que además celebró el primer gol de su historia en una Copa del Mundo.

Uruguay sintió el impacto y durante varios minutos no encontró claridad para vulnerar el orden defensivo de su rival. Incluso, los africanos estuvieron cerca del segundo tanto tras un error en la salida de Manuel Ugarte.

La reacción uruguaya llegó sobre el cierre de la primera mitad. A los 43 minutos, Maximiliano Araújo aprovechó un rebote dentro del área para establecer el empate en una jugada que generó protestas de Cabo Verde, ya que uno de sus futbolistas permanecía tendido sobre el césped.

Cuando parecía que ambos equipos se irían igualados al descanso, apareció Agustín Canobbio. En tiempo agregado, el atacante ganó dentro del área tras un centro desde la banda y marcó el 2-1 que completó la remontada celeste.

En el complemento, Uruguay intentó controlar el desarrollo, pero nunca transmitió seguridad. Cabo Verde adelantó sus líneas y generó más complicaciones de las esperadas para la defensa sudamericana.

La igualdad llegó a los 60 minutos y tuvo origen en una grave equivocación del fondo uruguayo. Una mala salida desde atrás, que involucró a la defensa y al arquero Muslera, dejó servido el balón para Hélio Varela, que definió con el arco vacío para decretar el 2-2.

El empate golpeó anímicamente a Uruguay, que perdió fluidez y comenzó a atacar con más empuje que ideas. Bielsa movió el banco con los ingresos de Darwin Núñez y Nicolás De La Cruz para buscar mayor profundidad ofensiva.

A los 67 minutos, la Celeste llegó a convertir el tercer gol por intermedio de Maximiliano Araújo, pero la acción fue invalidada y el marcador permaneció igualado.

En los minutos finales, Uruguay se lanzó en busca de la victoria. Federico Valverde tuvo una de las más claras con un tiro libre que se fue apenas por encima del travesaño, mientras que Brian Rodríguez y Canobbio también generaron peligro frente al arco defendido por Vozinha.

Cabo Verde, por su parte, aprovechó los espacios y también estuvo cerca de quedarse con los tres puntos en alguna contra. La incertidumbre se mantuvo hasta el último minuto, pero ninguno logró romper el empate.

Con el 2-2 definitivo, el Grupo H quedó completamente abierto. Uruguay sumó un punto que sabe a poco por cómo había logrado remontar el encuentro, mientras que Cabo Verde celebró una actuación histórica que lo mantiene con chances de avanzar a la próxima ronda. La clasificación se definirá en la última fecha, con los cuatro integrantes de la zona todavía en carrera.