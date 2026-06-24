Se define la fase de grupos: el Mundial 2026 entra en una jornada clave con seis partidos

Este miércoles comenzará la tercera y última fecha de la fase de grupos en las zonas A, B y C.

El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva. Este miércoles se pondrá en marcha la tercera y última fecha de la fase de grupos para las zonas A, B y C, una jornada que marcará el inicio de las definiciones rumbo a los 16avos de final.

A diferencia de las fechas anteriores, los encuentros de cada grupo se disputarán en simultáneo para garantizar la transparencia deportiva y evitar especulaciones con los resultados. La agenda incluirá seis partidos distribuidos a lo largo del día, con varios seleccionados jugando sus últimas fichas para seguir en carrera.

Además, la fecha tendrá presencia argentina en el arbitraje. Facundo Tello fue designado como juez principal para el encuentro entre Sudáfrica y Corea del Sur, sumando una nueva actuación en la máxima cita del fútbol mundial.

Grupo B Suiza vs Canadá -Hora: 16

-Estadio: BC Place (Vancouver)