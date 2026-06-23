Croacia venció a Panamá y llegó con chances de clasificación a la última fecha del Mundial 2026

La Selección de Croacia consiguió este martes una victoria clave en el Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Panamá en el estadio de Toronto. El triunfo le permitió sumar sus primeros tres puntos en el Grupo L y mantenerse con posibilidades de avanzar a los octavos de final.

Inglaterra goleó a Croacia 4-2 en un partidazo y lanzó una seria advertencia en el Mundial 2026

El conjunto dirigido por Zlatko Dali encontró una dura resistencia en el equipo centroamericano, que volvió a competir de igual a igual ante un rival de mayor jerarquía, pero que nuevamente se quedó sin recompensa.

Durante gran parte del encuentro, Panamá logró sostener el empate gracias a un planteo ordenado y una defensa sólida. Sin embargo, la calidad individual de los croatas terminó marcando la diferencia en el complemento.

El único gol del partido llegó a los 53 minutos. Josip Staniši desbordó por el sector derecho y envió un preciso centro al segundo palo, donde apareció Ante Budimir, quien había ingresado desde el banco de suplentes, para empujar la pelota al fondo de la red y desatar el festejo europeo.

A partir de la ventaja, Croacia manejó los tiempos del encuentro y evitó sobresaltos mayores ante una Panamá que luchó hasta el final, pero no encontró la claridad necesaria para alcanzar el empate.

Con este resultado, los subcampeones del mundo en Rusia 2018 alcanzaron los tres puntos y quedaron terceros en el Grupo L, a la espera de la definición de la zona. Por su parte, Panamá sufrió su segunda derrota consecutiva y quedó eliminada del certamen sin unidades.

La clasificación se resolverá en la última jornada. Croacia enfrentará a Ghana en un duelo decisivo por el pase a los octavos de final, mientras que Panamá cerrará su participación frente a Inglaterra con el objetivo de sumar sus primeros puntos en una Copa del Mundo.