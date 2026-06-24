Lionel Messi cumple 39 años en la cima del mundo

El capitán argentino celebra un nuevo cumpleaños siendo la gran figura de la Selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Messi cumple este miércoles 39 años y lo hace en un escenario que parecía imposible incluso para él: siendo nuevamente la máxima figura de la Selección Argentina en una Copa del Mundo.

Mientras la Albiceleste ya aseguró su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026, el rosarino atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera reciente. En apenas dos partidos del torneo anotó cinco goles —un triplete ante Argelia y un doblete frente a Austria— para convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos, superando la marca que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

Lejos de mostrar señales de desgaste, Messi volvió a ser determinante para el equipo de Lionel Scaloni. Sus cinco conquistas lo ubican además entre los principales candidatos a quedarse con la Bota de Oro de la competencia.

La actualidad del capitán argentino sorprende incluso a quienes lo siguen desde hace años. A los 39, continúa marcando diferencias con su talento, lectura de juego y capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Su actuación ante Austria, donde convirtió los dos goles del triunfo por 2-0, ratificó que sigue siendo el futbolista alrededor del cual gira el juego argentino.

El presente adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta que este es su sexto Mundial, una cifra reservada para muy pocos jugadores en la historia. Además, llega al cumpleaños con la posibilidad de ampliar sus récords, ya que Argentina todavía debe disputar el último partido de la fase de grupos frente a Jordania.