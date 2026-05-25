Se confirmo la lesión que sufrió Lionel Messi en el Inter Miami, ¿llega en condiciones al Mundial?

Lionel Messi encendió una alarma mundial luego de salir con una molestia física en su última presentación con el Inter Miami, que venció por 6-4 a Philadelphia Union. A 16 días del debut de la selección argentina en la Copa del Mundo 2026, este lunes se conoció el grado de la lesión del capitán rosarino.

Messi se sometió a una serie de estudios para descartar una lesión de gravedad que lo margine de los primeros encuentros del combinado nacional liderado por Lionel Scaloni.

El día después del enfrentamiento en el Nu Stadium por la Major League Soccer (MLS), el astro argentino se enfocó en descartar las dudas respecto a lo sucedido. Según confirmaron fuentes de la selección argentina, el diagnóstico lanzó una leve distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Esta mínima ruptura de fibras le demandará un tiempo de recuperación entre 10 y 14 días.

Con el informe de los estudios descartando cualquier tipo de lesión de gravedad, habrá que ver si Messi estará disponible para los amistosos previos a la Copa del Mundo contra Honduras e Islandia, aunque todo indica que llegará sin problemas al debut contra Argelia el próximo 16 de junio en Kansas.

La escena que encendió las alarmas sucedió en el complemento del encuentro de Las Garzas. Bajo un diluvio, el astro rosarino pidió ser reemplazado mientras se tomaba la zona del posterior izquierdo. Una vez que salió para el ingreso de Mateo Silvetti, Messi se marchó directamente al vestuario. “No tenemos informes sobre eso, pero próximamente lo tendremos. Realmente estaba fatigado, en ese sentido fue una fatiga”, explicó el director técnico Guillermo Hoyos.

Ante el pedido de más detalles sobre el momento en que sintió el problema muscular, y en especial si pudo hablar con el capitán argentino, el entrenador del Inter Miami detalló: “Vamos a esperar los resultados de los estudios. Estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda siempre uno lo que hace es tratar de que no arriesgue. No, no hablé con él”.

Tras el encuentro contra Philadelphia Union, Lionel Messi y Rodrigo De Paul finalizaron su actividad con el Inter Miami en la MLS y quedarán a disposición de Lionel Scaloni para sumarse a los entrenamientos de la selección argentina para la Copa del Mundo 2026. Ante la expectativa de la entrega de los 26 convocados por el cuerpo técnico —el 30 de mayo es la fecha límite para presentar—, la imagen de Messi hizo saltar las alarmas, pero el diagnóstico preliminar llevó tranquilidad.

La Pulga no es el único futbolista entre las fijas que acarrea molestias físicas. Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás González y hasta Dibu Martínez sufren distintas dolencias y buscan ponerse a punto para la defensa del título logrado en Qatar.

En la previa al estreno, Argentina se enfrentará a Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama. Estas regiones de los Estados Unidos cobijarán los últimos amistosos del vigente campeón del mundo antes de su estreno el próximo 16 de junio ante Argelia a las 22:00 (hora argentina) por la primera jornada del Grupo J en el Mundial 2026 en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL. Luego de eso, el plantel tendrá que viajar a Dallas para enfrentar a Austria (22 de junio a las 14:00), para luego cerrar la fase de grupos en la misma ciudad ante Jordania (27 de junio a las 23:00).