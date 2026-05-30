Vuelven los visitantes: los cuartos de final del Apertura sanjuanino tendrán público de ambos equipos

Los Cuartos de final del Torneo Apertura de Primera División del fútbol sanjuanino comenzarán este sábado con una novedad que marca un paso importante para el fútbol local: el regreso parcial del público visitante a las canchas. Será un grupo reducido y bajo ciertos requisitos.

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Esta nueva medida será una prueba para el retorno de los visitantes , se planificó en conjunto entre autoridades de la Liga Sanjuanina, presidentes de los clubes y la Secretaría de Seguridad de la provincia. De esta manera los encuentros de esta instancia contarán con la presencia de simpatizantes de los equipos visitantes, aunque bajo un esquema de aforo limitado y con estrictos requisitos de seguridad.

La medida permitirá el ingreso de 50 hinchas y 25 dirigentes por cada club visitante, en una experiencia que servirá como prueba piloto en el tramo decisivo del campeonato. Desde la dirigencia de la Liga explicaron que la iniciativa será coordinada junto con la Secretaría de Seguridad de la provincia y el Departamento D3 de la Policía de San Juan.

"Como estamos en la fase de cuartos de final, nos vamos a poner a prueba. Se autoriza este aforo donde la entrada debe ser vendida en forma anticipada", señalaron desde la organización.

Para poder ingresar a los estadios, los simpatizantes deberán cumplir con tres condiciones obligatorias:

Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Contar con una entrada adquirida de manera anticipada.

Estar incluidos en una planilla que el club visitante deberá remitir previamente en formato Excel con el listado completo de asistentes.

La medida forma parte del proceso de implementación de Tribuna Segura, el programa nacional de control y prevención en espectáculos deportivos que comenzó a aplicarse en San Juan durante el primer trimestre de 2026.

Este sistema ya viene funcionando en distintos encuentros disputados en el estadio de Sportivo Desamparados, donde se realizaron pruebas de control de acceso y verificación de antecedentes.

Los partidos de cuartos de final

La actividad comenzará este sábado con dos encuentros, ambos con inicio a las 16 horas: Colón Junior recibirá a Atlético Unión en la cancha ubicada sobre calle Sargento Cabral. Los simpatizantes del Azul podrán asistir dentro del cupo autorizado.

Minero enfrentará a Atlético Alianza en cancha de Atenas, con presencia permitida para los hinchas Lechuzos.

La serie continuará el domingo con otros dos cruces: a las 16 horas 9 de Julio será local frente a San Lorenzo de Ullum. Mientras que a las 17, Sportivo Desamparados recibirá a Sportivo Peñarol, encuentro en el que también podrán concurrir los simpatizantes bohemios dentro del número establecido.

La decisión representa un avance en el objetivo de volver gradualmente a la convivencia de ambas parcialidades en los estadios sanjuaninos, una posibilidad que será evaluada por las autoridades de seguridad tras la disputa de esta instancia decisiva del campeonato.