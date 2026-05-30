Elecciones en Atenas Pocito: Lucio Castro inició un nuevo mandato al frente del Mirasol

El Club Atenas Pocito ya tiene definido quién conducirá los destinos de la institución durante los próximos años. Lucio Ezequiel Castro fue reelecto como presidente luego de que la lista "Revolución Mirasol" fuera la única presentada para participar del proceso electoral, garantizando así s u continuidad al frente de la entidad por un nuevo período.

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La oficialización de la lista ante la Dirección de Personas Jurídicas terminó de confirmar un escenario que ya se vislumbraba en el club de La Rinconada: la continuidad de una gestión que viene encabezando el crecimiento institucional y deportivo de Atenas durante los últimos años.

Junto a Castro seguirán integrando la conducción Nelson Brizuela como vicepresidente, Germán Montoya como secretario y Juan Alberto Ginés al frente de la tesorería.

Tras confirmarse su continuidad, Castro expresó su satisfacción por volver a contar con el respaldo de quienes acompañan el proyecto institucional. "El solo hecho de haber sido electo presidente ya significaba muchísimo para mí. Haber sido reelecto una vez y ahora tener la posibilidad de continuar por un nuevo mandato me genera un enorme orgullo", afirmó.

El dirigente reconoció que la gestión atravesó distintas etapas, algunas muy positivas y otras más complejas, pero aseguró que esas experiencias lo fortalecieron para seguir al frente de la institución. "Me tocó vivir momentos muy buenos y también otros que quizás no eran los que esperábamos. Pero todo eso me fue dando experiencia y fortaleciendo en muchos aspectos", sostuvo.

Castro reveló que tiempo atrás había evaluado la posibilidad de dar un paso al costado debido a compromisos personales, aunque finalmente el respaldo recibido terminó siendo determinante para seguir.

"Era muy posible que no continuara porque tenía otros compromisos. Pero el acompañamiento de la gente con la que trabajo todos los días y el cariño de muchas personas hicieron que decidiera seguir al menos un mandato más. Estoy muy feliz y con muchas ganas de continuar trabajando por el club", expresó.

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El crecimiento social, el principal logro

Más allá de los resultados deportivos, Castro considera que uno de los aspectos más importantes de su gestión fue la recuperación del papel social de Atenas dentro de la comunidad de La Rinconada. Según recordó, cuando asumió la conducción del club, muchos socios reclamaban el regreso de actividades tradicionales que con el tiempo habían desaparecido.

"Cuando arrancamos con las campañas de socios, la gente nos pedía varias cosas y creo que hemos cumplido. Volvieron los aniversarios del club, regresó el carnaval a La Rinconada después de más de 20 años, volvieron los eventos bailables y se incorporaron nuevas disciplinas deportivas", destacó.

Para el dirigente, esos avances representan una transformación profunda de la institución. "Venimos demostrando un gran crecimiento social dentro del club. Más allá de lo deportivo, hemos logrado que Atenas vuelva a ser un lugar de encuentro para toda la comunidad", afirmó.

La nueva comisión directiva

La lista "Revolución Mirasol" también quedó integrada por Mauricio Espinosa, Celeste Durán, Leopoldo Lepez, Federico Zamora y Patricia Castro como vocales titulares, además de Gastón Oro, Roberto Alejandro Allendez y Diego Ginés como vocales suplentes. La Comisión Revisora de Cuentas estará conformada por Gustavo Chaparro y Renzo Sebastián Tivani como titulares, y Guillermo Chirino como suplente.