    • 30 de mayo de 2026 - 16:45

    PSG bicampeón de la Champions League: venció al Arsenal por penales y volvió a hacer historia

    Igualó 1-1 ante Arsenal en la final y se impuso en la definición desde los 12 pasos para conquistar su segunda Champions League consecutiva.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Paris Saint-Germain volvió a escribir una página dorada en su historia al consagrarse bicampeón de la UEFA Champions League. El conjunto francés empató 1-1 frente al Arsenal en el tiempo reglamentario y terminó imponiéndose en la tanda de penales para levantar nuevamente el trofeo más importante del fútbol europeo.

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    La final, disputada en el Puskás Arena de Budapest, tuvo emociones de principio a fin. El conjunto inglés abrió el marcador gracias a Kai Havertz, quien aprovechó una oportunidad en el área para adelantar a los Gunners y poner en ventaja a su equipo.

    Sin embargo, el PSG reaccionó y encontró la igualdad a través de Ousmane Dembélé, una de las grandes figuras del equipo durante toda la temporada. El delantero francés marcó el 1-1 que llevó la definición al tiempo suplementario y, posteriormente, a los penales.

    Desde los doce pasos, el elenco dirigido por Luis Enrique mostró mayor eficacia y sangre fría. Los parisinos se quedaron con la definición por 4-3 y sellaron una nueva consagración continental.

    El empate del PSG

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    La definición desde los 12 pasos

    Paris Saint-Germain comenzó la tanda con el pie derecho después de que Eberechi Eze desperdiciara su remate, pero apareció David Raya —de gran actuación— para emparejar la definición. Sin embargo, tras la conversión de Beraldo para el 4-3, Gabriel Magalhaes tiró su disparo por encima del travesaño y terminó con las ilusiones del Arsenal.

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    De esta manera, el PSG logró defender con éxito el título obtenido la temporada pasada, cuando había derrotado al Inter en la final disputada en Múnich. Con este nuevo trofeo, el club francés confirma su dominio en Europa y consolida una de las etapas más exitosas de su historia.

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