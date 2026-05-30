PSG bicampeón de la Champions League: venció al Arsenal por penales y volvió a hacer historia

El Paris Saint-Germain volvió a escribir una página dorada en su historia al consagrarse bicampeón de la UEFA Champions League . El conjunto francés empató 1-1 frente al Arsenal en el tiempo reglamentario y terminó imponiéndose en la tanda de penales para levantar nuevamente el trofeo más importante del fútbol europeo.

La campaña de un argentino que convirtió a Tim Payne, el futbolista "menos conocido", en una de las figuras del Mundial

La final, disputada en el Puskás Arena de Budapest, tuvo emociones de principio a fin. El conjunto inglés abrió el marcador gracias a Kai Havertz, quien aprovechó una oportunidad en el área para adelantar a los Gunners y poner en ventaja a su equipo.

¡LA COBRA PICÓ PRIMERO! Kai Havertz se fue solito, definió genial y el Arsenal sacó ventaja contra PSG a los 5' de la final. Mirá la #Champions League en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/z952utB3f8

Sin embargo, el PSG reaccionó y encontró la igualdad a través de Ousmane Dembélé , una de las grandes figuras del equipo durante toda la temporada. El delantero francés marcó el 1-1 que llevó la definición al tiempo suplementario y, posteriormente, a los penales.

Desde los doce pasos, el elenco dirigido por Luis Enrique mostró mayor eficacia y sangre fría. Los parisinos se quedaron con la definición por 4-3 y sellaron una nueva consagración continental.

El empate del PSG

Embed ¡TODO IGUALADO!



Dembélé no falló en el penal y PSG empató la final contra Arsenal. ¡Qué media hora final se viene!



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La definición desde los 12 pasos

Paris Saint-Germain comenzó la tanda con el pie derecho después de que Eberechi Eze desperdiciara su remate, pero apareció David Raya —de gran actuación— para emparejar la definición. Sin embargo, tras la conversión de Beraldo para el 4-3, Gabriel Magalhaes tiró su disparo por encima del travesaño y terminó con las ilusiones del Arsenal.

Embed ⚽ EL PSG, OTRA VEZ CAMPEÓN



Gabriel Magalhaes le erró al arco y los franceses derrotaron al Arsenal en los penales para ser bicampeones de la Champions League.



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De esta manera, el PSG logró defender con éxito el título obtenido la temporada pasada, cuando había derrotado al Inter en la final disputada en Múnich. Con este nuevo trofeo, el club francés confirma su dominio en Europa y consolida una de las etapas más exitosas de su historia.