Quién es el director técnico mundialista que Juan Román Riquelme quiere para Boca Juniors

Tras la eliminación en la Copa Libertadores, la salida de Claudio Úbeda del cargo de entrenador de Boca es un hecho y Juan Román Riquelme ya tiene a un principal apuntado para ser el nuevo DT.

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El 56.6% de los sanjuaninos apuntó contra Riquelme tras la eliminación de Boca de la Copa Libertadores

Se trata de Néstor Lorenzo, actual entrenador de la selección de Colombia. El argentino tuvo un paso como futbolista en el Xeneize entre 1996 y 1997 y sería el principal candidato para ser su nuevo técnico.

Pero el problema está en los tiempos: Lorenzo disputará la copa del mundo con Colombia, es decir, tiene su participación asegurada hasta el 27 de junio, con el último partido de la fase de grupos ante Portugal.

En caso de avanzar, su estadía en Estados Unidos, México o Canadá complicaría su llegada a Boca. La idea es que el Xeneize comience la pretemporada de invierno el 18 de junio y que ya lo haga con un DT nuevo.

La llegada de Lorenzo al banco de suplentes de La Bombonera sería una apuesta con argumentos por el buen trabajo que realizó y sigue haciendo en la selección de Colombia.

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Además de su rol como entrenador principal, fue ayudante de campo de José Pékerman en la Selección argentina y parte del cuerpo técnico del Mundial 2006, donde Riquelme estuvo como futbolista.

Las estadísticas de Néstor Lorenzo como DT de la selección de Colombia

Desde su llegada en julio de 2022, dirigió 44 partidos con el conjunto cafetero, donde también estuvo como ayudante de campo entre 2012 y 2019.

Ganó 26 encuentros, empató 11 y perdió 7. Disputará su primer mundial como entrenador ya que Colombia no clasificó a Qatar 2022, donde Argentina se quedó con la copa del mundo.

La carrera de Lorenzo: de ayudante de campo a DT de Colombia en un Mundial

Selección argentina sub20 (2000-2001) - Ayudante de campo de José Pékerman

Leganés (2003-2004) - Ayudante de campo de Carlos Aimar

Selección argentina (2004-2006) - Ayudante de campo de José Pékerman

Toluca (2007-2008) - Ayudante de campo de José Pékerman

Tigres (2009) - Ayudante de campo de José Pékerman

Selección de Colombia (2012-2019) - Ayudante de campo de José Pékerman

Melgar (2021-2022) - Entrenador principal

Selección de Colombia (2022-actualidad) - Entrenador principal