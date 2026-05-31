    • 31 de mayo de 2026 - 12:07

    Quién es el director técnico mundialista que Juan Román Riquelme quiere para Boca Juniors

    A dos días de la salida de Claudio Úbeda, el presidente de la institución apunta a un entrenador con experiencia internacional.

    Riquelme estaría interesado en un DT internacional

    Riquelme estaría interesado en un DT internacional

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras la eliminación en la Copa Libertadores, la salida de Claudio Úbeda del cargo de entrenador de Boca es un hecho y Juan Román Riquelme ya tiene a un principal apuntado para ser el nuevo DT.

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    Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images).

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    Se trata de Néstor Lorenzo, actual entrenador de la selección de Colombia. El argentino tuvo un paso como futbolista en el Xeneize entre 1996 y 1997 y sería el principal candidato para ser su nuevo técnico.

    Pero el problema está en los tiempos: Lorenzo disputará la copa del mundo con Colombia, es decir, tiene su participación asegurada hasta el 27 de junio, con el último partido de la fase de grupos ante Portugal.

    En caso de avanzar, su estadía en Estados Unidos, México o Canadá complicaría su llegada a Boca. La idea es que el Xeneize comience la pretemporada de invierno el 18 de junio y que ya lo haga con un DT nuevo.

    La llegada de Lorenzo al banco de suplentes de La Bombonera sería una apuesta con argumentos por el buen trabajo que realizó y sigue haciendo en la selección de Colombia.

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    Además de su rol como entrenador principal, fue ayudante de campo de José Pékerman en la Selección argentina y parte del cuerpo técnico del Mundial 2006, donde Riquelme estuvo como futbolista.

    Las estadísticas de Néstor Lorenzo como DT de la selección de Colombia

    Desde su llegada en julio de 2022, dirigió 44 partidos con el conjunto cafetero, donde también estuvo como ayudante de campo entre 2012 y 2019.

    Ganó 26 encuentros, empató 11 y perdió 7. Disputará su primer mundial como entrenador ya que Colombia no clasificó a Qatar 2022, donde Argentina se quedó con la copa del mundo.

    La carrera de Lorenzo: de ayudante de campo a DT de Colombia en un Mundial

    Selección argentina sub20 (2000-2001) - Ayudante de campo de José Pékerman

    Leganés (2003-2004) - Ayudante de campo de Carlos Aimar

    Selección argentina (2004-2006) - Ayudante de campo de José Pékerman

    Toluca (2007-2008) - Ayudante de campo de José Pékerman

    Tigres (2009) - Ayudante de campo de José Pékerman

    Selección de Colombia (2012-2019) - Ayudante de campo de José Pékerman

    Melgar (2021-2022) - Entrenador principal

    Selección de Colombia (2022-actualidad) - Entrenador principal

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