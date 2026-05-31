Ilusión encendida: la Selección Argentina ya llegó a Kansas City para jugar el Mundial 2026

La espera terminó: la delegación argentina llegó este domingo en las primeras horas de la tarde a Kansas City , la ciudad del estado de Missouri donde hará base a la espera del debut en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 . El sueño del bicampeonato y de la cuarta estrella se puso en marcha.

Arranca el sueño rumbo al Mundial 2026: la Selección argentina viaja este sábado rumbo a Estados Unidos

La Selección argentina ya viaja al Mundial 2026 con el sueño de la cuarta estrella

El viaje hacia Norteamérica comenzó en las últimas horas del sábado en el predio Lionel Andrés Messi, donde la mayor parte de la delegación se reunió en los últimos días. Ya comenzado el domingo, un micro ploteado con imágenes del equipo nacional cruzó el portón y salió hacia la autopista para iniciar su recorrido hasta un sector VIP del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, que queda a pocos minutos de distancia.

Apenas un par de hinchas y un puñado periodistas aguardaban por alguna imagen de los jugadores, pero el transporte de la Scaloneta puso primera y mantuvo su rumbo sin titubeos desde el complejo de entrenamiento hasta el aeropuerto.

Tras cargar todo el equipaje y cumplir con los trámites correspondientes a los controles migratorios, futbolistas, entrenadores y dirigentes, sin el presidente de la AFA, Claudio Tapia, que estuvo en la final de la Champions League que coronó bicampeón a PSG, fueron acercándose en pequeños micros a la aeronave que se preparaba para el despegue.

La hora señalada según las autoridades aeroportuarias era la 1.10 de la mañana pero el vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas AR 1978 se demoró unos cuantos minutos más en iniciar el carreteo y saltó al cielo a las 2.16, con más de una hora de demora. A esa altura de la madrugada ni los canales de TV transmitían en vivo lo que se alcanzaba a divisar desde lejos en la pista.

Casi exactamente once horas después, a las 13.15 de la Argentina, el chárter pisó la pista de aterrizajes del Aeropuerto Internacional Mid-Continent, en la ciudad de Missouri.

Quiénes integran la delegación argentina rumbo a Kansas City

Lionel Scaloni es el abanderado del plantel en esta nueva aventura mundialista. Junto al papá de la Scaloneta están sus colaboradores Roberto Ayala, Pablo Aimar, Walter Samuel, Luis Martín y Matías Manna.

Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Julián Alvarez, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y José Manuel López son los nombres de la lista de 26 que se subieron al chárter.

También lo hicieron los juveniles Tomás Aranda, Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Simón Escobar e Ignacio Ovando, más Agustín Giay y Nicolás Capaldo, que se pueden meter en la nómina final si Montiel no se recupera de su desgarro.

Los que faltan, Lionel Messi, Dibu Martínez, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Juan Musso, Facundo Medina y Alexis Mac Allister se acoplarán en las próximas horas a la concentración desde distintas ciudades.

“La Selección siempre ha ido de protagonista a los Mundiales y queremos seguir intentando. Lo importante es que la gente se vea identificada con el equipo, que vea que queremos seguir con la nuestra, jugar con la pelota, tratar de atacar al rival, defendiendo bien”, declaró Scaloni en la previa.

Y agregó: “Lo que más tenemos en cuenta y queremos es darle una alegría a la gente, que muchas veces no la pasa bien y puede disfrutar si el equipo le da una victoria y así se alegra. Este es un lugar soñado, el día que me vaya me voy a arrepentir”.

Por la tarde, ya en Kansas, será el primer encuentro de todo el grupo. Allí se enterarán que Jordania fue goleado por Suiza en St. Gallen y que Argelia, con cuatro arqueros incluido Luca Zidane, confirmó la lista de 26 convocados.

El lunes será el turno de la primera práctica. El viernes 5, Argentina viaja a Texas porque el sábado 6 jugará contra Honduras, y el lunes 8 recalará en Alabama ya que el martes 9 seguirá probando el equipo ante Islandia. Ese día faltará una semana para el debut.