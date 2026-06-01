Adepu crea un registro de directores técnicos para jerarquizar la competencia y generar oportunidades

En una liga que supera los 100 equipos y reúne cada fin de semana a miles de jugadores, Adepu sumó una nueva iniciativa con el objetivo de seguir profesionalizando su estructura deportiva. La entidad lanzó oficialmente un Registro Único de Directores Técnicos Habilitados , una herramienta que permitirá a los equipos acceder a una base de entrenadores recibidos y disponibles para dirigir en las distintas categorías.

Luego de la fecha 10, estos son los líderes de las categorías masculinas de Adepu

La propuesta nació de una conversación informal en el predio, pero rápidamente encontró respaldo en la Comisión Directiva. Su impulsor fue Andrés "Oso" Lavorante , entrenador recibido, jugador de Contadores B en la categoría Senior y actual director técnico de Colfa, en Veteranos A, y Branca, en Veteranos B.

"Se me ocurrió como una forma de jerarquizar la liga" , explicó Lavorante. Según contó, la idea es que los equipos puedan consultar un listado de técnicos habilitados y elegir, si así lo desean, a una persona capacitada para conducir sus planteles. "Hay más de 100 equipos y muchos técnicos trabajando dentro de Adepu. Lo que buscamos es visibilizarlos y generar una especie de bolsa de trabajo" , señaló.

El entrenador destacó que la liga ha crecido notablemente en los últimos años y que muchas categorías presentan niveles de competitividad cada vez más altos. "En Libres A o Juniors A hay equipos que entrenan dos veces por semana, tienen preparadores físicos y una organización muy parecida a la de clubes de la Liga Sanjuanina. Eso también merece que los técnicos tengan un espacio visible" , sostuvo.

Para Lavorante, la medida no implica una obligación para los equipos, sino una alternativa. "Hay planteles que funcionan con un técnico, otros con profesores de educación física y otros que se organizan entre los propios jugadores. Todo eso va a seguir existiendo. Simplemente ahora habrá una herramienta más para quienes quieran buscar un entrenador", explicó.

La propuesta fue elevada hace apenas unos días al presidente de Adepu, Enrique Giménez Castro, quien decidió ponerla en marcha. El dirigente destacó que la iniciativa refleja la filosofía de gestión que viene impulsando la actual conducción. "Lo que se rescata de nuestra gestión es que es una gestión abierta, que sabe escuchar. Escuchamos a los asociados, a los técnicos, a los preparadores físicos, a los médicos y a todos los que forman parte de la comunidad de Adepu", afirmó.

Giménez Castro recordó que la idea no surgió dentro de la comisión sino de un integrante de la propia liga. "Fue una conversación en el Bosquecito. Andrés me comentó la propuesta y entendimos que era una idea novedosa que podía aportar al crecimiento institucional", relató.

El presidente remarcó que el registro busca brindar información y no imponer requisitos. Por eso aclaró que los equipos seguirán teniendo plena libertad para elegir cómo organizarse.

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"No significa que los únicos que puedan dirigir sean los que figuren en el registro. Los demás podrán seguir haciéndolo como hasta ahora. Lo que buscamos es que los equipos tengan acceso a un listado de técnicos habilitados y disponibles para dirigir", explicó.

Para integrar la base de datos será necesario acreditar el título correspondiente. Luego, la información será incorporada a las plataformas digitales de Adepu para que los equipos puedan consultarla cuando necesiten un entrenador.

La creación del registro se suma a otras medidas impulsadas por la entidad para fortalecer su crecimiento institucional. "No sólo se construye con ladrillos. También hay acciones deportivas y organizativas que hacen crecer a la liga", resumió Giménez Castro.

Con más de dos décadas de historia, Adepu continúa ampliando su estructura y sumando herramientas para una comunidad que no deja de crecer. Esta vez, el foco está puesto en los entrenadores, una figura cada vez más presente en las canchas del predio y que ahora tendrá un espacio propio dentro de la organización.