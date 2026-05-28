Luego de la fecha 10, estos son los líderes de las categorías masculinas de Adepu

Luego de disputarse la décima fecha de las categorías masculinas de Adepu , varios equipos ratificaron su gran presente y continúan al frente de sus respectivos campeonatos. Entre goleadas, empates y partidos ajustados, la pelea por el liderazgo empieza a entrar en etapas decisivas en cada divisional.

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Enólogos F.C continúa marcando el ritmo de la categoría. El líder derrotó 2-0 a Contadores y llegó a los 27 puntos, producto de nueve triunfos en diez presentaciones. Además, Ingenieros venció 4-2 a Once Panzas, Retro sorprendió al superar 3-1 a Abogados y también se completó el postergado entre Abogados e Ingenieros, con triunfo 2-0 para los abogados.

Pater Famili sigue firme en la cima luego de vencer 1-0 a Contadores B en uno de los partidos destacados de la jornada. El líder suma 24 puntos y todavía tiene un encuentro pendiente. En otros resultados, Enólogos F.C y Médicos igualaron 3-3 en un partidazo, Profesores empató 2-2 con Abogados C, Academia de Profes igualó 3-3 frente a Matasanos For Ever, Administradores F.C derrotó 2-0 a Contadores C y Gloriosa Alianza superó 3-1 a Once Panzas.

VETERANOS A

La Copa de Oro comenzó con una contundente goleada de Abogados Rufrano, que aplastó 7-1 a Colfa F.C (interzonal) y arrancó como líder junto a Constructores F.C, que derrotó 3-2 a Administradores F.C. Además, Revuelto F.C y C-Lesion Universitarios empataron 1-1.

En la Copa de Plata, Once Panzas superó 1-0 a Contadores y comparte la cima con Empresarios F.C, que venció por el mismo resultado a Médicos.com.

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VETERANOS B

Borussia C.A continúa como puntero e invicto pese al empate 1-1 frente a Academia Merengue. El líder suma 24 puntos y mantiene una ventaja mínima sobre A.A.Agrimensura, que derrotó 2-0 a La Gloria Sanjuanina y quedó como escolta con 22 unidades y un partido menos.

También ganaron All Boys, que goleó 5-0 a Bioquímicos, Otro Equipo, que venció 1-0 a Matasanos, y Contadores C, que superó 3-2 a Abogados C. Además, Tigres derrotó 1-0 a Agrimensura F.C y Defensa F.C igualó 2-2 con Branca F.C. Titanes tuvo fecha libre.

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JUNIOR A

Ramones se mantiene como líder de la Copa de Oro luego de igualar 2-2 frente a Abogados Rufrano. El puntero suma 7 unidades y conserva la ventaja sobre A.A.Agrimensura, que venció 1-0 a La Gloria Sanjuanina. Además, Club de Amigos empató 0-0 con Once Panzas y Drink Team cayó 1-0 frente a Bogas F.C.

En la Copa de Plata, C-Lesion Universitarios sigue arriba tras empatar 1-1 con Marianito F.C. También hubo igualdad sin goles entre Champagnat y Los Andes, mientras que Fundamentalistas F.C derrotó 2-1 a Calise.

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JUNIOR B

La nueva fase comenzó con mucha paridad en la Copa Oro, donde los cuatro partidos terminaron empatados. Tercer Tiempo igualó 0-0 con Carlos Salvador, Simplemente Fútbol empató 1-1 frente a Banco San Juan y Administradores F.C igualó 0-0 con Once Calvas (interzonal).

En Plata, Reggina F.C arrancó con goleada 4-0 sobre Revuelto Gramajo, mientras que Matasanos y Contadores C igualaron 1-1.

En Bronce, Biblioteca Popular derrotó 3-2 a Médicos.com (interzonal) y Colfa F.C venció 1-0 a Borussia C.A. Inter-Nados empató 1-1 ante Enólogos F.C.

En Confraternidad, La Boero goleó 4-1 a Los Profes e Ingenieros superó 1-0 a Academia Merengue.

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LIBRES A

Once Calvas en la Copa de Oro alcanzó puntaje ideal luego de vencer 2-0 a Calise. El equipo suma 9 puntos y es el único líder. Jockers también ganó, al derrotar 2-0 a Bianconeri, mientras que Club de Amigos empató 0-0 con Abogados A Rufrano.

Además, La Gloria Sanjuanina superó 3-2 a Pumas F.C (interzonal).

En la Copa de Plata, Atlético Hispano y Champagnat igualaron 2-2, La Franja venció 2-1 a Otro Equipo y C-Lesion Universitarios empató 0-0 con La Espesa.

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LIBRES B

Gloria Recargada sigue en lo más alto tras vencer 2-1 a Borussia C.A y llegar a los 22 puntos. El escolta continúa siendo Abogados B (tiene un partido más), que protagonizó un vibrante empate 5-5 frente a Agrimensura F.C.

Además, Versus goleó 4-1 a La Granjah, Empresarios F.C derrotó 3-0 a All Boys, Reggina F.C empató 2-2 con Biblioteca Popular y Abogados Foro aplastó 7-1 a Simplemente Fútbol. La Boero tuvo fecha libre.