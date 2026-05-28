    • 28 de mayo de 2026 - 11:48

    Luego de la fecha 10, estos son los líderes de las categorías masculinas de Adepu

    Con partidos muy disputados, las distintas divisionales masculinas de Adepu completaron una nueva jornada que empieza a perfilar a los candidatos en la pelea por los títulos.

    LIBRES B - REGGINA FC VS BIBLIOTECA POPULAR.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de disputarse la décima fecha de las categorías masculinas de Adepu, varios equipos ratificaron su gran presente y continúan al frente de sus respectivos campeonatos. Entre goleadas, empates y partidos ajustados, la pelea por el liderazgo empieza a entrar en etapas decisivas en cada divisional.

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    MAXI SENIOR

    Enólogos F.C continúa marcando el ritmo de la categoría. El líder derrotó 2-0 a Contadores y llegó a los 27 puntos, producto de nueve triunfos en diez presentaciones. Además, Ingenieros venció 4-2 a Once Panzas, Retro sorprendió al superar 3-1 a Abogados y también se completó el postergado entre Abogados e Ingenieros, con triunfo 2-0 para los abogados.

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    SENIOR

    Pater Famili sigue firme en la cima luego de vencer 1-0 a Contadores B en uno de los partidos destacados de la jornada. El líder suma 24 puntos y todavía tiene un encuentro pendiente. En otros resultados, Enólogos F.C y Médicos igualaron 3-3 en un partidazo, Profesores empató 2-2 con Abogados C, Academia de Profes igualó 3-3 frente a Matasanos For Ever, Administradores F.C derrotó 2-0 a Contadores C y Gloriosa Alianza superó 3-1 a Once Panzas.

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    VETERANOS A

    La Copa de Oro comenzó con una contundente goleada de Abogados Rufrano, que aplastó 7-1 a Colfa F.C (interzonal) y arrancó como líder junto a Constructores F.C, que derrotó 3-2 a Administradores F.C. Además, Revuelto F.C y C-Lesion Universitarios empataron 1-1.

    En la Copa de Plata, Once Panzas superó 1-0 a Contadores y comparte la cima con Empresarios F.C, que venció por el mismo resultado a Médicos.com.

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    VETERANOS B

    Borussia C.A continúa como puntero e invicto pese al empate 1-1 frente a Academia Merengue. El líder suma 24 puntos y mantiene una ventaja mínima sobre A.A.Agrimensura, que derrotó 2-0 a La Gloria Sanjuanina y quedó como escolta con 22 unidades y un partido menos.

    También ganaron All Boys, que goleó 5-0 a Bioquímicos, Otro Equipo, que venció 1-0 a Matasanos, y Contadores C, que superó 3-2 a Abogados C. Además, Tigres derrotó 1-0 a Agrimensura F.C y Defensa F.C igualó 2-2 con Branca F.C. Titanes tuvo fecha libre.

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    JUNIOR A

    Ramones se mantiene como líder de la Copa de Oro luego de igualar 2-2 frente a Abogados Rufrano. El puntero suma 7 unidades y conserva la ventaja sobre A.A.Agrimensura, que venció 1-0 a La Gloria Sanjuanina. Además, Club de Amigos empató 0-0 con Once Panzas y Drink Team cayó 1-0 frente a Bogas F.C.

    En la Copa de Plata, C-Lesion Universitarios sigue arriba tras empatar 1-1 con Marianito F.C. También hubo igualdad sin goles entre Champagnat y Los Andes, mientras que Fundamentalistas F.C derrotó 2-1 a Calise.

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    JUNIOR B

    La nueva fase comenzó con mucha paridad en la Copa Oro, donde los cuatro partidos terminaron empatados. Tercer Tiempo igualó 0-0 con Carlos Salvador, Simplemente Fútbol empató 1-1 frente a Banco San Juan y Administradores F.C igualó 0-0 con Once Calvas (interzonal).

    En Plata, Reggina F.C arrancó con goleada 4-0 sobre Revuelto Gramajo, mientras que Matasanos y Contadores C igualaron 1-1.

    En Bronce, Biblioteca Popular derrotó 3-2 a Médicos.com (interzonal) y Colfa F.C venció 1-0 a Borussia C.A. Inter-Nados empató 1-1 ante Enólogos F.C.

    En Confraternidad, La Boero goleó 4-1 a Los Profes e Ingenieros superó 1-0 a Academia Merengue.

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    LIBRES A

    Once Calvas en la Copa de Oro alcanzó puntaje ideal luego de vencer 2-0 a Calise. El equipo suma 9 puntos y es el único líder. Jockers también ganó, al derrotar 2-0 a Bianconeri, mientras que Club de Amigos empató 0-0 con Abogados A Rufrano.

    Además, La Gloria Sanjuanina superó 3-2 a Pumas F.C (interzonal).

    En la Copa de Plata, Atlético Hispano y Champagnat igualaron 2-2, La Franja venció 2-1 a Otro Equipo y C-Lesion Universitarios empató 0-0 con La Espesa.

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    LIBRES B

    Gloria Recargada sigue en lo más alto tras vencer 2-1 a Borussia C.A y llegar a los 22 puntos. El escolta continúa siendo Abogados B (tiene un partido más), que protagonizó un vibrante empate 5-5 frente a Agrimensura F.C.

    Además, Versus goleó 4-1 a La Granjah, Empresarios F.C derrotó 3-0 a All Boys, Reggina F.C empató 2-2 con Biblioteca Popular y Abogados Foro aplastó 7-1 a Simplemente Fútbol. La Boero tuvo fecha libre.

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